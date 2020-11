ASSE : Un problème de plus avec un joueur pour les Verts

Publié le 25 novembre 2020 à 12:00

L'ASSE est dans la tourmente autant sportivement qu'en interne, entre la nouvelle mise à pied de Stéphane Ruffier, l'entente difficile entre Claude Puel et certains de ses joueurs, et bien sûr la calamiteuse série de sept défaites consécutives en Ligue 1. Mais un nouveau problème vient concerner un joueur de l'effectif stéphanois dont les Verts se seraient bien passés.

À l'ASSE, problème sur problème

Pas un jour ne passe à l'ASSE sans qu'un nouveau problème fasse surface. Ce mercredi, le club a confirmé la seconde mise à pied de son ancien gardien numéro un, Stéphane Ruffier, comme révélé dans L'Equipe mardi soir. Un nouvel "acte d'insubordination" selon le club, qui pourrait mener à un licenciement pour faute grave du joueur. Mercredi, on apprenait également les difficultés de Gabriel Silva pour retrouver son niveau, "tant physiquement qu'avec le ballon", expliquait Claude Puel. Il faut ajouter à cela les déboires du coach forézien avec certains de ces joueurs sur lesquels il ne compte plus vraiment, voire plus du tout, comme Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz. Le tout ajouté aux défaites successives de l'ASSE en Ligue 1, sept de rang, et voilà un cocktail explosif qui fait sortir Roland Romeyer de son silence. Ce dernier "commence sérieusement à s'impatienter", selon Mohamed Toubache-Ter.

Miguel Trauco, scandale au Pérou

La trêve internationale aurait pu calmer un peu la tension, mais entre la large défaite à Brest (1-4) et le rebond de l'affaire Ruffier, la sérénité ne règne pas à L'Etrat. En effet, Miguel Trauco a ramené du Pérou, dans ses valises, une nouvelle polémique. Le latéral de l'ASSE est rentré tard en France, au grand dam de Claude Puel, après les éliminatoires de la zone Amérique du Sud où sa sélection péruvienne s'est dernièrement inclinée contre l'Argentine (0-2). Une défaite qui place le Pérou dans une situation difficile au classement dans l'optique d'une qualification pour la Coupe du monde 2022. Et, quelques heures après le match, Miguel Trauco a été surpris en compagnie d'une jeune femme à proximité d'un hôtel de San Isidro, à Lima. Les images captées par la télévision locale ont créé une vive polémique qui va probablement déstabiliser le joueur, entré en cours de jeu face au stade Brestois. Un nouveau souci à gérer pour Claude Puel au cours d'un début de saison décidément problématique.













Par Matthieu