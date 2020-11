ASSE : Encore un problème dans l'effectif de Claude Puel

Publié le 24 novembre 2020 à 18:55

Gabriel Silva ne faisait pas partie des joueurs de l'ASSE retenus pour le match contre le Stade Brestois (4-1). Après la lourde défaite de son équipe, Claude Puel s’est expliqué sur l’absence du défenseur latéral gauche.

ASSE : Gabriel Silva n'est pas en pleine forme selon Puel

Claude Puel, l’entraineur de l'ASSE, a aligné une équipe modifiée face au Stade Brestois, dimanche en Ligue 1. Mahdi Camara était arrière droit et Nelson Sissoko a joué au poste d’arrière gauche. Le premier est pourtant un milieu de terrain et le second un défenseur latéral droit. Le coach de l’AS Saint-Étienne a évidemment procédé à des changements de poste jugés fantaisistes, surtout que Mathieu Debuchy était opérationnel. Pour preuve, le défenseur latéral droit est entré en jeu en seconde période. Tout comme Miguel Trauco qui a pris position dans le couloir gauche. Il y a également le cas de Gabriel Silva revenu de blessure et disponible. Interpelé sur l’absence de ce dernier à Brest, Claude Puel a fait savoir qu’il l’a ménagé. « Gabriel Silva ? Il n’est pas revenu à un niveau suffisant, tant physiquement qu'avec le ballon », a expliqué le patron du staff technique de l'ASSE. « J’essaye aussi de protéger mes joueurs et de ne pas en perdre », a-t-il poursuivi après la défaite à Bretagne.

Une seule apparition pour le défenseur brésilien

Gabriel Silva avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2019, puis opéré. Du coup, il n’avait disputé que quatre matchs en Ligue 1 lors l’exercice 2019-2020 écourté en raison de la pandémie de Coronavirus. Lors de cet exercice 2020-2021, le défenseur latéral gauche de 29 ans a fait une seule apparition avec l'ASSE en championnat face au Montpellier HSC (0-1), le 1er novembre dernier. Lors du derby contre l’OL (1-0), avant la trêve internationale, il était resté sur le banc de touche. Gabriel Silva sera-t-il convoqué contre le LOSC ? Réponse samedi prochain.













Par ALEXIS