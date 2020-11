RC Lens : Déclaration fracassante de Haise avant le FC Nantes

Publié le 25 novembre 2020 à 14:45

Le RC Lens est dans une bonne dynamique en Ligue 1. Ce qui rassure son entraineur avant la venue du FC Nantes, ce mercredi (19h), au stade Bollaert. Justement, Franck Haise a tenu des propos rassurants sur ce match en retard de la 8e journée.

RC Lens : Franck Haise, « on est capable de faire mal... »

Mené (4-2), le RC Lens avait remonté deux buts au Stade de Reims, en toute fin de match (90' et 90'+1), lors de la 10e journée de Ligue 1. Après ce match nul héroïque, l’équipe de Franck Haise a enchaîné par une victoire contre le Dijon FCO (1-0), en Bourgogne. Fort de ces deux derniers matchs satisfaisants, le coach du Racing Club est confiant avant d'affronter le FC Nantes. « Notre style fait qu’on est capable de faire mal dans les transitions, avec des récupérations hautes. On est aussi capable de trouver des décalages, en modifiant aussi parfois le schéma comme le prouvent nos buts à domicile contre Reims », a-t-il déclaré en conférence de presse. « À nous d’avoir les ressources et de continuer à nous développer pour répondre aux problèmes qui nous sont posés », a poursuivi Franck Haise.

Franck Haise se méfie quand même du FC Nantes

Bien que confiant, le technicien du RC Lens ne regarde pas du tout le FC Nantes de haut. Bien au contraire, il garde l’humilité sportive. Il admet qu’il y a « de la qualité, du potentiel offensif et de l’expérience » chez les Canaris. Selon Franck Haise, le FCN « est aussi une équipe de plus en plus équilibrée sur le plan défensif ». Dès lors, il en déduit que « ce ne sera pas simple » pour son équipe, même à domicile. Le RC Lens est 9e du championnat avec 17 points et a deux matchs en moins. La rencontre avec les Canaris (14e) est d’ailleurs l’un des matchs reportés pour cause de Covid-19. Le second sera contre l’OM à une date non encore fixée.













Par ALEXIS