FC Nantes : De bonnes nouvelles avant le match au RC Lens

Publié le 24 novembre 2020 à 14:55

Le RC Lens et le FC Nantes se mettent à jour au calendrier de la Ligue 1, mercredi (19h). Avant cette confrontation initalement reportée pour cause de cas de Covid-19 dans les rangs lensois, Christian Gourcuff a annoncé de bonnes nouvelles pour son équipe.

FC Nantes : Gourcuff annonce le retour de Pallois

Trois jours après le nul concédé au FC Metz à la Baujoire (1-1), le FC Nantes affronte le RC Lens à Bollaert, le mercredi 25 novembre (19h). Ce match compte pour la 8e journée de Ligue 1. Initialement prévu le 25 octobre dernier, il avait été reporté pour cause de Covid-19 dans l’effectif des Lensois. L’entraineur des Canaris est lui content de retrouver des joueurs clés de son groupe. Faisant le point santé du FCN, il a annoncé « le retour de Nicolas Pallois et aussi celui d’Imran Louza ». Le premier était blessé (inflammation à une hanche), tandis que le second a purgé un match de suspension contre les Messins. Par contre, Christian Gourcuff ne pourra pas compter sur Moses Simon face au FC Nantes. Il est trop juste pour reprendre mercredi. Toutefois, le coach espère récupérer l’attaquant Nigerian, samedi, pour le match contre l’Olympique de Marseille (12e journée).

Abdoulaye Touré, « on va à Lens pour ramener des points »

Présent aussi en conférence de presse, Abdoulaye Touré se tient prêt pour défier le RC Lens sur son terrain. Il a annoncé la couleur sur l’objectif des Canaris contre les Sang et Or. Évidemment, il vise les trois points de la victoire. « On va là-bas pour ramener des points », a lâché le capitaine du FC Nantes. « Ce sont des points bonus, car il s’agit d’un match en retard », a-t-il ajouté. Bien que confiant, le milieu de terrain des Nantais s’attend à un match difficile. « Le RCL fait un très bon début de saison pour une équipe qui vient de monter. On va bien se préparer parce que ce n'est pas un match facile », a prévenu Abdoulaye Touré. Avant de croiser le fer, le FC Nantes (12 points) et le RC Lens (17 points) sont respectivement 14e et 9e au classement.













Par ALEXIS