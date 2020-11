PSG Mercato : Eto'o tranche pour l’avenir de Kylian Mbappé

Publié le 26 novembre 2020 à 06:30

L’avenir de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain soulève quelques interrogations. Fan du PSG, Samuel Eto’o s’est prononcé sur le futur de l’attaquant de 21 ans.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, l’avenir de Kylian Mbappé reste flou pour le moment. Au terme de la saison actuelle, il ne restera plus qu’un an de contrat au natif de Bondy. Pour le moment, rien n’indique que l’attaquant de 21 ans va prolonger son contrat. Son avenir pourrait donc s’écrire loin de la capitale. C’est en tout cas ce qu’estime Samuel Eto’o. Comme bon nombre d’observateurs, l’ancien buteur du FC Barcelone estime que le jeune attaquant doit quitter Paris. L’ancien international camerounais voit le champion du monde tricolore poursuivre sa carrière chez un géant espagnol.

Barça ou Real, le choix d’Eto’o

Passé par les deux clubs, Samuel Eto’o est plus attaché par le FC Barcelone. Raison pour laquelle l’ancien goléador pousse pour un départ de Kylian Mbappé en Catalogne. Comme l’attaquant parisien, l’ancien capitaine des Lions indomptables souhaite qu’une pépite du Borussia Dortmund pose ses valises au Barça. Pour l’ancien numéro 9 des Blaugranas, il faut commencer à préparer la succession de Lionel Messi. « Kylian Mbappé, pour le Barça, et je recruterais aussi un jeune joueur du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko […] Sachant que Messi nous donne et nous donnera encore quelques années de plus, mais que son âge avance, nous devons nous préparer pour l’avenir du Barça », a déclaré le quadruple Ballon d’Or africain à AS. Toutefois, un transfert de Mbappé au Barça semble peu réalisable. Le Real Madrid est en pole dans ce dossier. Le champion d’Espagne a fait de la signature de l’ancien monégasque l’une de ses priorités au prochain mercato. Contrairement aux Blaugranas (frappés par une crise financière), les Merengues semblent en mesure de signer l’attaquant du PSG.













