Barça Mercato : Messi, l'argument de Font pour le convaincre

Lionel Messi devrait rester au FC Barcelone. Favori dans la course pour la succession de Josep Maria Bartomeu à la présidence du Barça, Victor Font ne veut pas entendre parler d’un départ de l'Argentin. Le probable futur dirigeant de l’écurie catalane a déjà peaufiné son argument pour convaincre La Pulga de renoncer à son projet de départ.

Victor Font n'imagine pas le Barça sans Messi

La prochaine élection présidentielle du Barça aura lieu en janvier. Avec les velléités de départ de Lionel Messi à la fin de la saison, les candidats en viennent à faire de l'Argentin leur argument de campagne. Pour rappel, Lionel Messi voulait quitter le FC Barcelone durant le mercato estival. Il avait dû différer ce départ face à la fermeté de Josep Maria Bartomeu. Le sextuple Ballon d’Or pourrait partir pour Manchester City en juin 2021. Mais Josep Maria Bartomeu a démissionné de la présidence du FC Barcelone et Victor Font a de grandes chances de lui succéder. Ce candidat est un partisan de Lionel Messi. Pour lui, il est hors de question pour le club espagnol de se séparer du natif de Rosario. Victor Front a donc préparé son argument en béton pour convaincre le joueur de 33 ans de renoncer à son départ à la fin de la saison.

Victor Font dévoile son argument

S’il remporte l’élection du président du FC Barcelone, Victor Font envisage de nommer Xavi sur le banc. Selon le candidat, l’ancienne gloire du Barça base son projet sportif sur l’Argentin. « Xavi compte sur lui et lui a fait savoir », a révélé le candidat dans une interview accordée au journal catalan L’Esportiu. En retour, le capitaine barcelonais sera heureux de voir son ancien coéquipier sur le banc. « Et je sais que Messi aime le leadership de Xavi dans ce projet sportif », a ajouté le candidat.

Pour lui, il faudrait encore convaincre Lionel Messi qu'en cas de projet Font-Xavi, il n’aura plus les problèmes qui lui donnent envie de tourner la page. Le candidat est convaincu que « l'association Barça-Messi est stratégique et doit durer jusqu’au jour de sa retraite ». Et le candidat de conclure tout optimiste : « Je pense que nous allons le convaincre. »













