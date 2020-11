OM : L'Europe n'intéresse plus du tout André Villas-Boas

Publié le 25 novembre 2020 à 14:00

L'OM est quasi éliminé de la Ligue des champions après trois défaites dans le groupe C. Avant d’affronter le FC Porto, ce mercredi (21 h) au Vélodrome, André Villas-Boas n’y croit plus. Pire, il ne souhaite même pas poursuivre la campagne européenne en Ligue Europa.

OM : André Villas-Boas veut zapper la Ligue Europa

Dernier de son groupe avec zéro point, l'OM n’espère plus se qualifier pour la suite de la Ligue des champions après avoir concédé trois défaites en phase de poule. « Ça fait déjà trop mal la position où on est. Je n’y pense pas », a lâché André Villas-Boas, avant la 4e journée. Il faut dire que les Phocéens n’ont plus leur destin entre les mains dans la compétition. Non seulement ils doivent gagner leurs trois derniers matchs, mais leur sort dépendra des résultats de leurs adversaires : Manchester City (9 points), le FC Porto (6 points) et l'Olympiakos (3 points). Cependant, l’Olympique de Marseille peut encore finir à la 3e place, ce qui lui donnerait droit à rejoindre la Ligue Europa.

Mais cet objectif n’intéresse pas André Villas-Boas. Il souhaite, contre toute attente, que son équipe sorte de l’Europe, afin de mieux se concentrer sur la Ligue 1. « Finir en Europa League, évidemment avec le parcours que l'OM a eu en 2018 (il avait disputé la finale, ndlr), ça peut être bien, mais cette expérience européenne après la saison dernière, ça fait du mal », a déclaré le coach. Et le technicien portugais a bien une explication à sa décision. « Si on sort de ce cauchemar européen, ça sera mieux. Sinon, on pourrait aussi avoir une surprise en championnat, car on aurait un manque de récupération dans un calendrier surchargé », a expliqué André Villas-Boas. Manque d’ambition ou simple réalisme ?

L'OM sous pression en Ligue 1

L'OM est 6e de Ligue 1 avec 18 points et un match en moins. Descendus du podium, les Marseillais restent toujours au contact de ceux qui l'occupent : le PSG (24 points), le LOSC (22 points) et l'Olympqiue Lyonnais (20 points). Mais la lutte pour les places qualificatives à l'Europe est déjà engagée et très serrée. L'AS Monaco (20 points) et le Montpellier HSC (20 points) sont devant l'OM. Il y a également le Stade Rennais (18 points), l'OGC Nice (17 points) et le RC Lens (17 points avec 2 matchs en moins) qui menacent l'équipe d'André Villas-Boas.













