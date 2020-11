ASSE Mercato : Gros couac soulevé dans le dossier Slimani

Publié le 26 novembre 2020 à 08:30

En quête d’un nouvel attaquant, l’ASSE compte recruter Islam Slimani cet hiver. Mais le recrutement de l’attaquant de Leicester City s’annonce ardu pour Saint-Étienne.

ASSE : Terrible révélation pour Islam Slimani

Le lifting lancé par Claude Puel cet été peine à porter ses fruits. Le coach de l’AS Saint-Étienne veut bâtir une équipe jeune. Mais avec de nombreux cadres mis à l’écart, la mayonnaise tarde à prendre pour le successeur de Ghislain Printant. Bien qu’intéressé par les jeunes, l’entraîneur stéphanois pourrait acquérir un joueur d’expérience dans les prochains mois. Le club ligérien souhaite en effet recruter Islam Slimani. En fin de contrat à Leicester City, l’attaquant algérien n’entre pas dans les plans de Brendan Rodgers. Il n’a disputé qu’un seul match (19 minutes) cette saison avec les Foxes. En signant chez les Verts, il pourrait donc se relancer. Mais obtenir sa signature ne s’annonce pas chose facile. L’Équipe a récemment révélé que l’avant-centre de 32 ans avait un accord avec l’OL. Le club rhodanien avait coché son nom en cas de départ de Memphis Depay.

Un passif avec l’OL à faire oublier ?

L’Olympique lyonnais pourrait donc recruter Islam Slimani s’il venait à perdre son capitaine. Ce dernier est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Mais le transfert de Depay au Barça ne semble plus d’actualité après la blessure de Gérard Piqué. Marçal Lorente indique que le club espagnol a fait du recrutement d’un défenseur central sa priorité hivernale. L’ASSE semble avoir un boulevard dans ce dossier. Mais comme le note encore But, une arrivée de Slimani ne serait pas vue d’un bon œil par les supporters stéphanois. Surtout que l’Algérien était proche de signer chez le rival lyonnais. En cas de venue à Saint-Étienne, il appartiendra à l’Algérien de faire oublier ce passif en répondant sur le terrain. Il pourrait s’appuyer sur sa récente expérience à l’AS Monaco (9 buts et 7 assists en 19 matchs) pour trouver une source de motivation supplémentaire.













Par Ange A.