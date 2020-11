ASSE Mercato : Les Verts doublés par l'OL sur un dossier chaud

Publié le 18 novembre 2020 à 11:50

L'ASSE veut renforcer son secteur offensif durant le mercato hivernal, mais doit faire avec ses moyens. Cependant, les recruteurs stéphanois n'excluent aucune piste et tentent de combiner talent d'attaquant et expérience. Ils penchent ainsi sur Leicester City et Islam Slimani, mais vont devoir faire face à une sacrée concurrence.

ASSE Mercato : Slimani tentant, mais cher

Pour rebondir en Ligue 1 le plus rapidement possible, l'ASSE se doit de faire un résultat sur la pelouse du Stade Brestois, samedi (17 h) en Ligue 1. Les Verts pointent à la 15e place et leur attaque est en berne avec seulement dix buts marqués en dix journées. Afin de pallier ce désert offensif, l'AS Saint-Etienne compte bien engager un attaquant hivernal et les recruteurs semblent avoir jeté leur dévolu sur Islam Slimani, de retour à Leicester City après une pige à l'AS Monaco. L'Algérien de 32 ans ne joue pas cette saison en Angleterre et souhaite se relancer dès le mercato de cet hiver. Son club ne serait d'ailleurs pas contre un prêt pour le reste de la saison. Reste que l'ASSE doit trouver l'intégralité ou une partie des 380 000 euros brut mensuels que touche le joueur outre-Manche. Cela passera sûrement par un nouveau dégraissage des gros salaires de Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz.

L'OL en concurrent des Verts pour Slimani

Mais l'ASSE va aussi devoir faire face à une concurrence solide dans le dossier Islam Slimani. Celle du grand rival, l'OL. Les dirigeants rhodaniens s'étaient déjà intéressés au joueur algérien durant le mercato d'été, mais le jeu de chaises musicales qui aurait permis son arrivée n'a jamais eu lieu."Memphis Depay n’a pas signé au FC Barcelone cet été parce qu’Ousmane Dembélé a refusé de partir à Manchester United. L’OL avait un accord ferme avec Islam Slimani, qui appartient à Leicester et avait été prêté à l’AS Monaco. Cette fin en queue de poisson a été confirmée par L’Équipe TV", a récemment écrit la presse espagnole. Selon le journaliste Nabil Djellit, "en cas de départ, Lyon peut rouvrir le dossier". Celui du Néerlandais Memphis Depay ou du Français Moussa Dembélé notamment. À l'ASSE comme à l'OL, le recrutement d'Islam Slimani passera donc par des dégraissages de l'effectif. Ensuite, il faudra convaincre le joueur.













Par Matthieu