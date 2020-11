RC Lens - FC Nantes (1-1) : Haise se contente du point pris

Publié le 26 novembre 2020 à 09:55

Le RC Lens a été accroché par le FC Nantes (1-1), mercredi, au stade Bollaert. Alors que Christian Gourcuff est en colère, Franck Haise est plutôt modéré. Il se satisfait même du nul concédé à domicile.

RC Lens : Franck Haise peste contre le penalty retiré

Le RC Lens tenait bien son match en main, quand le FC Nantes est revenu au score sur penalty, à moins de 10 minutes de la fin de la rencontre (1-1, 81e). « Jusqu’au penalty, on gérait tout de même plutôt bien et on n’a pas non plus été en grande difficulté », a commenté Franck Haise en conférence de presse d’après match. Revenu sur le penalty, il a admis qu’il y avait évidemment une faute de Jonathan Gradit sur Kolo Muani. Cependant il déplore le fait de faire retirer le penalty manqué dans un premier temps par Abdoulaye Touré. « Sur le penalty concédé, il y a faute et on ne joue pas très bien le coup. La déception vient surtout sur la manière avec le penalty redonné à tirer », a-t-il déclaré. Sur l’action, l’arbitre Florent Batta a jugé que le gardien de but Jean-Louis Leca est sorti trop tôt de sa ligne de but.

Un point satisfaisant pour Haise

Finalement, le Racing Club a pris un seul point, mais le coach des Lensois n’en rougit pas sur le plan comptable. « Je me contente de ce point que le FC Nantes n’a pas volé. Dix-huit (18) points en 10 matchs joués et 4 points sur ces deux derniers, c’est satisfaisant », s’est réjoui Franck Haise. En attendant de jouer son second match en retard contre l’OM, le RC Lens a gratté une place au classement et est désormais 8e, à deux petits points du podium. Quant au FC Nantes, il reste à la 14e place avec 13 points.













Par ALEXIS