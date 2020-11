FC Nantes : Christian Gourcuff « énervé » après le nul à Lens

Publié le 26 novembre 2020 à 00:50

Le FC Nantes a arraché le point du match nul mercredi sur la pelouse du RC Lens (1-1). Un résultat loin de satisfaire Christian Gourcuff. Le coach du FCN l’a fait savoir sans ambages après la rencontre.

Le FC Nantes accroche le RC Lens

Mercredi, le RC Lens recevait le FC Nantes en match en retard de la 8e journée. La rencontre initialement programmée le dimanche 25 octobre avait été reportée à cause du coronavirus. Au moins 11 membres de l’effectif des Sang et Or avaient été testés positifs. À domicile, les poulains de Franck Haise ont ouvert le score par Gaël Kakuta (27e). Les hommes de Christian Gourcuff sont revenus à hauteur des locaux en fin de match. Un penalty transformé par Abdoulaye Touré (81e) a permis aux Canaris de quitter Bollaert avec un point. Après la rencontre, le coach du FCN a exprimé sa frustration. Il déplore une nouvelle fois l’attitude à réaction de ses poulains.

Le coup de gueule de Christian Gourcuff

Interrogé par Ouest France, l’entraîneur nantais s’est notamment dit « énervé » au sortir d’un match à deux visages. « Cette première mi-temps est honteuse, dans l’attitude, dans le comportement […] C’est ce qui est aussi énervant. C’est un scénario qui se répète et qui se rapproche du match à Lorient, avec une première mi-temps insipide, sans intensité », a lâché Christian Gourcuff. Il souhaite désormais que ses Canaris entament les rencontres avec la même hargne qu’ils affichent en deuxième période lors des derniers matchs. « C’est vraiment dommage de ne pas avoir commencé par cette deuxième mi-temps », a-t-il déploré après le nul contre le RC Lens. Le FC Nantes (14e) reçoit l’Olympique de Marseille (6e) lors de la prochaine journée.













Par Ange A.