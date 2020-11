OL : Ligue 1, deux absences confirmées contre le FC Metz

Publié le 26 novembre 2020 à 11:25

L'OL sera privé d'un joueur important de son entre-jeu, mais aussi de son entraîneur, lors du déplacement en Moselle sur le terrain du FC Metz, le 6 décembre (21h). Thiago Mendes et Rudi Garcia sont frappés de suspension par la Ligue de football professionnel (LFP). La décision a été confirmée par la Commission de Discipline, lors de sa réunion hebdomadaire.

OL : Rudi Garcia et Thiago Mendes suspendus

Rudi Garcia ne sera pas sur le banc de touche de l’OL contre le FC Metz, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Et pour cause, il est suspendu pour un match ferme, à compter du mardi 1er décembre. Le coach de l’Olympique Lyonnais et le milieu de terrain brésilien ont écopé de trois avertissements dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats et Coupe de France). Ce qui leur vaut une suspension d’un match ferme selon la décision de la Commission de Discipline de la LFP. Bien avant de purger leur peine, Thiago Mendes et Rudi Garcia prendront part au match contre le Stade de Reims, le dimanche 29 novembre (13h), pour le compte de la 12e journée.

Rudi Garcia et l'Olympqiue Lyonnais sur le podium

L'OL est invaincu lors de ses 8 derniers matchs de championnat. Le capitaine Memphis Depay et ses coéquipiers ont enregistré 4 victoires et 4 matchs nuls plus précisément. Et leur bonne dynamique les a conduits sur le podium. En effet, l'équipe de Rudi Garcia a délogé le Stade rennais de la 3e place, après sa victoire sur Angers SCO (0-1), lors de la 11e journée. Lyon compte désormais 20 points et n'a plus que 4 points de moins que le leader PSG.













Par ALEXIS