OL : Ligue 1, Rudi Garcia vole au secours de Moussa Dembélé

Publié le 27 novembre 2020 à 17:45

Alors que Moussa Dembélé est en manque de réussite à l'OL cette saison, son concurrent Tino Kadewere est décisif. Interrogé sur la situation de l’attaquant en difficulté, Rudi Garcia tente de le protéger.

OL : Moussa Dembélé défendu par Rudi Garcia

Moussa Dembélé, c’est zéro but avec l'OL depuis le début de la saison. Il a pourtant joué les 11 matchs de Ligue 1 déjà disputés et a été titulaire cinq fois. Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, l’avant-centre de 24 ans est en panne d’efficacité lors de cet exercice. Malgré tout, il bénéficie toujours de la confiance de son entraîneur. « Je ne suis pas inquiet. Son premier but arrivera normalement. Moussa Dembélé doit continuer à travailler. Cela va tourner pour lui. La réussite va venir quoiqu'il arrive », a-t-il rassuré. Face aux critiques à l’encontre du n°9 de l'OL, Rudi Garcia est allé plus en demandant aux supporters qu’ils aient de l’indulgence pour ce dernier. « Cela arrive à tous les grands buteurs. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. C'est souvent une histoire de réussite », a-t-il expliqué. Le déclic viendra-t-il pour Moussa Dembélé face au Stade de Reims ? Rendez-vous dimanche (13h) au Goupama Stadium, lors de la 12e journée de Ligue 1.

Tino Kadewere plus efficace que Dembélé

Moussa Dembélé avait marqué 27 buts pour 7 passes décisives, en 46 matchs disputés toutes compétitions confondues, la saison dernière. Les Gones avaient atteint la demi-finale de la Ligue des champions après avoir éliminé la Juventus de Cristiano Ronaldo et Manchester City de Pep Guardiola. Quant à Tino Kadewere, il a débarqué à l'OL l'été dernier. En 10 apparitions en championnat, il a inscrit quatre buts et a délivré quatre passes décisives.













Par ALEXIS