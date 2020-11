OL Mercato : Rudi Garcia jette un froid sur sa prolongation

Publié le 23 novembre 2020 à 08:00

Arrivé en cours de saison dernière, Rudi Garcia est déjà en fin de contrat à l’Olympique lyonnais. Pour le moment, le coach de Lyon ne semble pas emballé par une prolongation.

OL : Annonce surprise de Rudi Garcia sur son futur

Dimanche, l’OL a dominé le SCO Angers (0-1). Grâce à sa victoire, l’Olympique lyonnais occupe la 3e place de Ligue 1. Entraîneur de l’Olympique lyonnais, Rudi Garcia ne s’estime pas conforté par cette prouesse. En fin de contrat, le technicien de 56 ans n’est pas certain de prolonger son bail avec le club rhodanien. « Une prolongation, ce n’est pas d’actualité. Ce n’est pas un problème. Dans un couple, on n’est pas obligés d’être mariés ou pacsés pour s’aimer, on n’a pas besoin de signer quelque chose si on se plaît l'un à l’autre, il n’y a pas de raison que cela ne continue pas », a lâché l’entraîneur au micro de Canal+.

Garcia fixé sur son sort avant 2021 ?

Le suspense qui entoure l’avenir de Rudi Garcia sera levé dans quelques semaines. Le coach de l’OL doit en effet rencontrer sa direction en décembre pour trancher sur son futur. « Il y aura trois possibilités : ou le club ne veut plus travailler avec moi et ça s’arrêtera, ou d’un commun accord on a très envie de continuer ensemble et ça continuera ou je n’ai plus envie de rester et cela se terminera […] Je n’ai aucune difficulté à être en fin de contrat », a indiqué le successeur de Sylvinho. Celui-ci a sûrement conscience que les résultats pèseront au moment de rencontrer Jean-Michel Aulas. Pour le moment, les dernières performances du club jouent en sa faveur. Seule la non-qualification de Lyon en Coupe d’Europe cette saison pourrait compromettre son avenir.













Par Ange A.