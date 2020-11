OM Mercato : Thauvin à l'AC Milan, un accord tout proche !

Publié le 27 novembre 2020 à 19:00

Florian Thauvin à l'AC Milan dès le mercato d'hiver, c'est une affaire qui roule. Le milieu offensif de l'OM, en fin de contrat en juin prochain, devrait quitter Marseille pour la Lombardie au mois de janvier, alors que le joueur et le club italien serait sur le point de trouver un accord financier.

Paolo Maldini et Florian Thauvin cherche un accord

Voilà plusieurs semaines que les rumeurs envoyant Florian Thauvin à l'AC Milan vont bon train. Les contacts sont avérés pour le gaucher dont le contrat à l'OM prend fin en juin 2021. Mais l'AC Milan avait été refroidi, courant octobre, par les prétentions salariales du champion du monde. Il n'a pourtant pas abandonné la traque du milieu offensif de 27 ans. "Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique, a révélé le directeur technique milanais, Paolo Maldini. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule de notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit."

OM : Thauvin prêt à des concessions pour Milan

Malgré tout, Thauvin a récemment déclaré son amour de l'OMà l'approche de son 200e match : "C'est une fierté, c'est ma huitième saison à l'OM. Un club qui me tient à coeur comme tout le monde le sait. Je suis très heureux d'avoir joué autant de matches avec l'OM, avoir marqué autant de buts, en espérant que ça continue. Ce qui est important pour moi, c'est d'être décisif pour l'équipe. J'aimerais gagner un trophée, ça me tient à coeur." Mais plutôt du côté de l'AC Milan, à en croire le journaliste de calciomercato, Daniele Longo : "L'AC Milan est le plus sérieux pour Florian Thauvin. Les rossoneri proposent un contrat de quatre ans d'environ 3 millions d'euros par an. Le joueur demande un peu moins de 5 millions d'euros. Mais l'envie de porter le maillot du Milan pourrait lui faire prendre du recul face à ses demandes." Avec les résultats catastrophiques de l'OM en Ligue des champions, le choix risque d'être vite fait pour Florian Thauvin.













Par Matthieu