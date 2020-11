RC Lens : Gros aveu de Haise après la défaite contre Angers

Publié le 30 novembre 2020 à 10:10

Angers SCO a mis fin à la série d’invincibilité du RC Lens au stade Bollaert, dimanche. Après la défaite, Franck Haise a fait une confession de taille sur sa stratégie.

RC Lens : Franck Haise a reconnu les limites de sa stratégie

Le RC Lens a concédé sa première défaite à domicile cette saison au Angers SCO (1-3), lors de la 12e journée de Ligue 1. Dans sa réaction d’après-match, Franck Haise a reconnu que son équipe « s’est inclinée face à un adversaire plus solide ». Il a avoué qu’à force de pousser son équipe s’est exposée. « On a beaucoup tenté et on s’est beaucoup découvert », a-t-il expliqué. Mais ce n’est pas tout ! En conclusion, l’entraîneur du Racing Club a fait un aveu sur son système de jeu. « Les équipes nous observent et trouvent des parades », a-t-il indiqué. Pour vite rebondir, le technicien des Lensois doit trouver et mettre en place une nouvelle stratégie. « À nous d’en trouver d’autres. On doit progresser dans les équilibres. Désormais, on a une semaine pour préparer le déplacement à Rennes », a déclaré Franck Haise.

Le Racing Club face à gros défi contre le Stade rennais ?

Après sa défaite, le RC Lens (18 points) s’est fait coiffer par Angers SCO (19 points), en chutant de la 8e à la 9e place, mais avec un match en retard contre l’OM. Espérons pour les Sang et Or que le nouveau choix tactique de leur entraîneur sera efficace contre le Stade Rennais (7e), le samedi 5 décembre (17h), au Roazhon Park.













Par ALEXIS