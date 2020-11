ASSE Mercato : Claude Puel va perdre un nouveau jeune prodige

Publié le 30 novembre 2020 à 12:25

L'ASSE a stoppé l'hémorragie, dimanche, face au LOSC. En concédant le match nul contre le second de Ligue 1, les Verts ont mis fin à une série de sept défaites consécutives et peuvent s'appuyer sur un match sérieux pour repartir de l'avant et enfin gagner. Mais l'AS Saint-Etienne de Claude Puel pourrait voir un jeune talent quitter le club plus tôt que prévu.

ASSE : la fuite des talents continue

La fuite des talents va-t-elle continuer à pénaliser Claude Puel et l'ASSE ? Alors que l'entraîneur des Verts a bâti son projet de jeu sur la jeunesse, il a déjà vu Wesley Fofana quitter le club en fin de mercato dernier. Un départ préjudiciable pour l'AS Saint-Etienne, puisque le coach forézien avait fait du joueur de 19 ans la pièce maîtresse de sa défense centrale. En le laissant partir, la direction a créé un déséquilibre au sein de l'effectif qui n'a plus gagné depuis, enchaînant sept défaites et deux nuls. L'ASSE doit donc se renforcer cet hiver, mais l'entraîneur des Verts compte toujours sur les jeunes du centre de formation, alors qu'il pourrait voir partir plusieurs joueurs plus ou moins indésirables lors du mercato hivernal. Stéphane Ruffier cherche bien sûr une porte de sortie, tout comme Ryad Boudebouz.

L'AC Milan fait son marché à l'ASSE

Mais ce qui inquiète Claude Puel, c'est la situation d'un jeune joueur très prometteur. En effet, Saïdou Sow est dans le viseur de l'AC Milan, selon calciomercato. Le défenseur central de 18 ans a fait ses premières apparitions en Ligue 1 cette saison, en raison notamment des absences de Panagiotis Retsos et Timothée Kolodziejczak. Quatre matches difficiles ponctués de quatre défaites. Mais cela n'a pas suffi à décourager Paolo Maldini, le directeur technique milanais, toujours à la poursuite de Saïdou Sow. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le défenseur pourrait difficilement dire non à l'AC Milan. Un vrai coup dur pour l'ASSE, dont l'effectif est déjà très limité. L'arrivée d'un défenseur central cet hiver semble nécessaire pour l'AS Saint-Etienne, qui tente toujours de convaincre Arsenal et William Saliba d'un retour dans le Forez.













Par Matthieu