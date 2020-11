PSG Mercato : Un défenseur prolonge son contrat jusqu'en 2024

Publié le 30 novembre 2020 à 23:55

Le PSG vient peut-être de sécuriser l'avenir de sa défense centrale. En effet, d'après Le Parisien, un jeune défenseur très prometteur vient de prolonger son contrat jusqu'en 2024.

PSG Mercato : Pembélé prolonge de 3 ans

Il n'a que 18 ans mais le Paris Saint-Germain croit beaucoup en lui, si bien qu'il vient de se mettre d'accord avec le club de la capitale pour prolonger son contrat jusqu'en 2024. Timothée Pembélé, dont le contrat courait jusqu'à l'été 2021, a rempilé pour trois saisons supplémentaires, une vraie marque de confiance du club envers lui. Depuis quelques mois, il s'impose tous les jours un peu plus au sein de l'effectif parisien. Après avoir participé à ses premiers entraînements professionnels l'an dernier, il s'est progressivement intégré au groupe de l'équipe première lors du Final 8 de Ligue des Champions, en août dernier. La consécration, il l'a eue ce week-end avec son premier match de Ligue 1 face à Bordeaux, partie durant laquelle il s'est plutôt montré à son avantage malgré un but contre son camp dès les premières minutes.

Avec Pembélé, Paris sécurise enfin un Titi

L'un des problèmes du PSG ces derniers temps était celui de ne pas réussir à conserver ses jeunes les plus prometteurs. Pour ne citer qu'eux, Moussa Diaby est parti au Bayer Leverkusen, Adil Aouchiche à Saint-Étienne, et Tanguy Kouassi a posé ses bagages en Bavière où son temps de jeu avec l'équipe professionnelle est resté coincé à zéro minute jusqu'à samedi dernier et son entrée en jeu en fin de match à Stuttgart. Avec la prolongation de Timothée Pembélé, les Parisiens peuvent se satisfaire d'avoir fait adhérer au projet un défenseur polyvalent, capable d'occuper tous les postes de la défense.













Par Clément