OM Mercato : Entre Thauvin et l'AC Milan, la fin est proche !

Publié le 01 décembre 2020 à 17:55

Le feuilleton du mercato de l'OM entre Florian Thauvin et l'AC Milan est sur le point de connaître une fin. Courtisé par les Milanais et notamment son directeur technique Paolo Maldini, le gaucher de l'Olympique de Marseille est en instance de départ, alors que son contrat prend fin en juin 2021. Entre un départ cet hiver et une prolongation, le Marseillais devrait opter pour une troisième solution.

L'AC Milan ne lâchera pas l'OM et Florian Thauvin

L'AC Milan ne cache plus son intérêt pour Florian Thauvin. Depuis plusieurs mois, le champion du monde 2018 est courtisé par les rossoneri. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le directeur technique du club, Paolo Maldini, révélait publiquement la volonté des Lombards de faire venir le joueur de l'OM. "Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique, a déclaré Paolo Maldini. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule de notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit." Selon la presse italienne, des propositions auraient déjà été faites à Florian Thauvin afin qu'il rejoigne l'AC Milan dès cet hiver.

Une arrivée au mercato hivernal exclue

Mais les prétentions salariales du gaucher de l'OM ont compliqué les négociations. Florian Thauvin désire un salaire à hauteur de 5 millions d'euros annuels quand l'AC Milan lui en propose 3 à 3,5 millions. Du vent, pour André Villas-Boas. "Après les paroles de Maldini... c'est un peu bidon. Quand tu es Maldini, tu peux dire ce que tu veux... Imaginez qu'on tombe contre Milan en Ligue Europa, comment on va faire ? Mais oui, ce n'était pas très gentil de sa part. Mais bon, c'est Maldini, il a le droit de dire ce qu'il veut", a lâché l'entraîneur de l'OM. Pourtant, les choses ont bien failli se faire, révèle ce mardi La Gazzetta dello Sport. Mais les dirigeants de l'AC Milan ont, selon le quotidien sportif italien, pris la décision de faire une croix sur l'arrivée du joueur au mercato d'hiver. Payer une indemnité à l'OM en plus du salaire du joueur n'a pas semblé raisonnable à Paolo Maldini, qui vise désormais une arrivée cet été.

La décision devrait être prise rapidement, l'AC Milan pourra négocier directement avec le joueur en janvier. Bénéfice total pour les deux parties : Thauvin touchera une prime à la signature tandis que Milan économisera une partie du montant potentiel du transfert. Villas-Boas pourra, lui, compter sur le joueur pour la deuxième partie de saison. Seule la direction de l'OM y verra là un inconvénient, en laissant partir gratuitement un des joueurs ayant la plus forte valeur sur le marché des transferts. Ce qui ne devrait pas plaire à Frank McCourt...













Par Matthieu