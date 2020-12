OM Mercato : Maldini, Villas-Boas se fait tirer les oreilles

Publié le 01 décembre 2020 à 19:55

En fin de contrat avec l'OM en juin, Florian Thauvin n’a pas pas encore prolongé. Une situation contractuelle qui a placé le joueur de l’Olympique de Marseille dans le viseur de Paolo Maldini qui lui a récemment fait un appel du pied. Une drague pour laquelle André Villas-Boas a livré un commentaire acerbe sur le directeur sportif de l'AC Milan. De quoi inciter un défenseur de l’Italien à répondre à l’entraîneur marseillais.

OM : Paolo Maldini attentif à la situation de Florian Thauvin

Pour son grand retour à la compétition après une saison 2019-2020 quasi blanche, Florian Thauvin montre de belles dispositions. Auteur de 4 buts et de 5 passes décisives en Ligue 1, l’ailier droit n’a pas mis une éternité pour s’imposer comme un élément clé du système offensif de l'OM. Mais le champion du monde n’a pas encore prolongé alors que son contrat expire en fin de saison. De quoi susciter l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, dont l'AC Milan. Lors d’une récente sortie sur Téléfoot, Paolo Maldini a dit tout le bien qu’il pensait de l’Olympien et n’a pas caché son désir de l’attirer en fin de saison. Il n’en fallait pas plus pour déclencher la colère d’André Villas-Boas.

Présent lundi en conférence de presse, le coach de l'OM, qu’on sait très réticent à libérer ses joueurs clés, s’est attaqué au directeur sportif de l'AC Milan pour son intérêt pour Florian Thauvin. Le technicien portugais a estimé que la drague du responsable milanais, « c’est un peu bidon ». Le Lusitanien a ajouté que « ce n’est pas trop gentil de sa part… » de faire cet appel du pied à l’ancien Bastiais.

Un journaliste marseillais renvoie Villas-Boas dans les cordes

La sortie d’André Villas-Boas sur l’intérêt du Milan AC pour Florian Thauvin n’a pas laissé indifférent Sébastien Volpe. « Maldini a-t-il manqué de respect à l’OM avec Thauvin ? », s’est d’abord interrogé le journaliste sur Le Phocéen avant d’indiquer : « La déclaration de Villas-Boas me surprend. » Selon le confrère, « Thauvin sera un joueur libre, Maldini se renseigne ». Sébastien Volpe ne voit aucun mal à la drague de Paolo Maldini pour l’attaquant de l'OM. Le journaliste « trouve même ça parfaitement normal » et suggère à Pablo Longoria de se comporter comme son homologue milanais en prenant « des renseignements auprès de joueurs en fin de contrat susceptibles de venir renforcer l’OM, comme le fait Maldini avec Thauvin ». Enfin, le confrère rappelle que « Maldini fait son job, pour lequel il est payé ». Le tacticien de l'OM n’a donc aucune raison de lui en vouloir.













Par JOËL