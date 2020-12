OGC Nice Mercato : Un gros calibre pour remplacer Vieira ?

Publié le 01 décembre 2020 à 20:40

L'OGC Nice est plongé dans une crise depuis sa défaite contre le dernier de Ligue 1, le Dijon FCO (1-3). Et la rumeur enfle sur le limogeage de Patrick Vieira. Un nom ronflant circule d’ailleurs sur la Côte d’Azur pour prendre la place de ce dernier.

OGC Nice : Patrick Vieira viré cet hiver ?

À l'OGC Nice, Patrick Vieira (44 ans) est sur la sellette. Son équipe a aligné 4 défaites, soit 2 en Ligue 1 et autant en Ligue Europa. Pire, elle a encaissé 11 buts, dont 6 contre le Slavia Prague (3-2 en République et 1-3 à l’Allianz Riviera). En championnat, la défaite contre le Dijon FCO a soulevé la colère de Jean-Pierre Rivère. D’après les informations de Nice-Matin, il a remonté les bretelles à Patrick Vieira et ses joueurs dans le vestiaire après la défaite contre la lanterne rouge de Ligue 1. Au-delà du gros coup de gueule du président de l'OGC Nice, la Direction réfléchirait à un successeur de Patrick Vieira. Ce dernier est lié au club pour 7 mois encore, soit jusqu’à fin juin 2021. Mais il pourrait être viré d’ici la trêve hivernale s’il ne parvient pas redresser la barre des Aiglons.

Laurent Blanc pressenti à la place de Vieira

Pour remplacer le champion du monde 1998, le nom de Laurent Blanc (lui aussi sacré au mondial 1998) est évoqué, surtout depuis sa dernière sortie sur Téléfoot sur son avenir. « Je souhaite toujours entraîner un club ou une sélection. Mais plus le temps passe, et moins j'y crois », avait-il déclaré sur la chaîne de Foot, dimanche, avant sa mise au point dans L’Équipe : « je n'ai pas fait de croix sur le terrain. Je n'arrête rien du tout ! Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien ». Pour rappel, Laurent Blanc (55 ans) n’a plus entraîné de club depuis son départ du PSG à l'été 2016.













Par ALEXIS