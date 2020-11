OGC Nice : Crise confirmée après la défaite contre Dijon FCO

Publié le 30 novembre 2020 à 14:10

L'OGC Nice est dans le dur ! Encore plus depuis sa défaite contre le Dijon FCO (1-3), la lanterne rouge de Ligue 1. Patrick Vieira l’avoue sans se voiler la face, c’est la crise au Gym.

OGC Nice : Vieira, « on est en crise... »

Battu par le Dijon FCO, dimanche, l'OGC Nice a ainsi enchaîné un 4e match, toutes compétitions confondues, sans victoire. Plus précisément, l’équipe de Patrick Vieira a enregistré deux défaites de suite en Ligue 1 et autant en Ligue Europe contre le Slavia Prague (3-2 et 1-3). Trois des quatre défaites des Aiglons ont été concédées sur leur terrain à l’Allianz Riviera. De quoi mettre leur entraineur en colère. « Au niveau de la prestation, il a manqué beaucoup de choses pour espérer mieux. Il nous a manqué de l'agressivité, de réussite. On avait l'impression qu'on était dépassé sur l'aspect athlétique, sur l'aspect vitesse. On a fait beaucoup de choses assez négatives. On est dans l'insuffisance dans tout ce qu'on a fait. Et quand on n'a pas la réussite, on le paie », a-t-il noté. Patrick Vieira a reconnu ensuite que l'OGC Nice est vraiment en crise après sa défaite contre le DFCO. « On est en crise par rapport à la prestation, en crise, car on n'a pas fait le match espéré », a-t-il déclaré.

Le Gym va mal en Ligue Europa et chute en Ligue 1

Troisième du groupe C avec 3 points seulement, le club azuréen est éliminé de la Ligue Europa après 4 journées. En Ligue 1 l’équipe de Patrick Vieira a chuté de 2 rangs suite à sa défaite contre le dernier de Ligue 1. Elle est désormais 11e avec 17 points. L'OGC Nice sera face au Stade de Reims (17e avec 9 points), lors de la 13e journée, le dimanche 6 décembre. Face à une équipe mal classée comme Dijon FCO, les Aiglons n’ont plus droit à un deuxième faux pas. Sinon, la crise pourrait s’accentuer et mettre à mal le début du projet du milliardaire britannique et patron du groupe Ineos, Jim Ratcliffe.













Par ALEXIS