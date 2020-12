ASSE Mercato : Un sale coup des Lyonnais à Sainté dévoilé

Publié le 02 décembre 2020 à 16:05

L'ASSE aurait pu perdre l’une de ses pépites actuelles, du fait de l’intérêt de l’OL pour cette dernière à l’époque. Dans ses confidences sur son passé, le défenseur très prometteur a révélé que l’Olympique Lyonnais l’avait approché, mais n’est finalement pas allé au bout de son intérêt.

ASSE : Double tentative de l'OL pour Aïmen Moueffek

Lancé en Ligue 1 cette saison avec l’équipe de l'ASSE, Aïmen Moueffek tente de s’imposer dans l’équipe de Claude Puel. Il compte six apparitions en championnat ce début de saison. Il est d’ailleurs l’une des satisfactions individuelles des Stéphanois, en grande difficulté collectivement. Pourtant, le jeune arrière droit aurait pu être un joueur de l’OL, ennemi de l’AS Saint-Étienne. Comme il l’a confié à But Football Club en exclusivité, Aïmen Moueffek « devait aller à l'OL », mais il a fait ses premiers pas au Casol Football, un peu plus près de chez lui. De plus, le club basé à Oullins avait un partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Malgré cela, le natif de Vienne a rejoint l'ASSE, après deux ans (2010-2012) au Casol.

Comment cela a-t-il été possible ? « L’OL me voulait, mais ça a trainé, alors quand l'ASSE m'a proposé de venir faire un essai, j'ai accepté. Ils m'ont pris direct », a répondu le défenseur. Néanmoins, le club rhodanien a insisté pour arracher la pépite aux Verts. « Les Lyonnais sont revenus pour que je signe là-bas, mais on était déjà d'accord avec Sainté. C'était un choix familial, en accord avec mes parents. C'est ce que je voulais et je ne regrette pas », a expliqué Aïmen Moueffek.

Le parcours d'Aïmen Moueffek

Il a débarqué à l’académie de l’AS Saint-Étienne en 2012. En huit ans, il a gravi les paliers, jusqu’à intégrer l’équipe professionnelle en 2020. Bien avant, il avait signé son premier contrat pro, précisément en juillet 2019, après avoir remporté la coupe Gambardella 2019. Le n°34 de l'ASSE a joué son premier match de Ligue 1, le 17 septembre 2020, face à l’OM (2-0), lors la 1re journée en retard de Ligue 1. Il a été titulaire 4 fois lors des 6 matchs disputés. Aïmen Moueffek a été international U16 Tricolore. Il a joué trois matchs amicaux avec les Bleuets, entre février et mars 2017.













Par ALEXIS