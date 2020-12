LOSC Mercato : Le successeur de Renato Sanches en pleine forme

Publié le 02 décembre 2020 à 15:35

Le LOSC fonctionne à merveille cette saison avec une deuxième place en Ligue 1 et la tête de son groupe en Ligue Europa. Le projet autour de Christophe Galtier, Luis Campos et Gérard Lopez fonctionne bien et l'avenir semble tout tracé, notamment pour Renato Sanches et son successeur, actuellement en train de s'aguerrir au Boavista.

Le renouveau de Renato Sanches au LOSC

Arrivé à Lille en 2019 du Bayern Munich, où il était en échec, Renato Sanchesconnait un véritable renouveau dans le Nord. Au LOSC, le Portugais retrouve son meilleur niveau. "C’est quelqu’un qui comprend très bien le jeu, qui analyse beaucoup ses prestations et qui regarde beaucoup de foot par ailleurs, il sait garder une position plus défensive. Renato peut encore mieux choisir les zones où tenter le dribble et où assurer davantage, même s’il ne faut surtout pas lui enlever son audace. Dans certains matches où il est dans le dur, il peut avoir voulu faire les choses seul et perdre un poil de lucidité", a commenté son entraîneur Christophe Galtier, qui l'a fait jouer à dix reprises cette saison, toutes compétitions confondues. Souffrant d'une blessure musculaire, son retour est espéré dans les jours à venir.

Le remplaçant de Sanches se fait remarquer au Portugal

Mais Renato Sanches arrive, en fin de saison, au terme de son cycle de deux saisons au LOSC. Les Lillois devraient réussir leur pari de le remettre sur pied pour effectuer une belle vente au mercato estival 2021. La cote du joueur de 23 ans, évalué à 20 millions d'euros, pourrait grimper d'ici la fin de la saison. Son remplaçant est, quoi qu'il arrive, déjà tout trouvé. Angel Gomes, arrivé libre de Manchester United au LOSC, a été prêté au Boavista cet été, où il cartonne avec trois buts et quatre passes décisives en cinq matches. Dans un entretien donné à The Independant, l'international anglais U20 a donné toute sa confiance au LOSC et à Luis Campos. "Luis Campos me connaissait en tant que joueur et m'a montré son plan. C'était ce que j'avais besoin d'entendre, a expliqué le joueur de 20 ans. La première année, il voulait que j'aille à Boavista. Je dois continuer comme ça et retourner à Lille avec le plein de confiance." Au LOSC, tout est réglé comme du papier à musique.













Par Matthieu