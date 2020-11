LOSC : Les notes des joueurs après le nul face à l'AC Milan

Publié le 27 novembre 2020 à 12:00

Le LOSC n'a pas joué son match le plus abouti de la saison, jeudi soir, en Ligue Europa face à l'AC Milan. Malgré tout, les Nordistes ont accroché le nul (1-1) après avoir été menés au score et conservent leur place de leader de leur groupe, se rapprochant un peu plus d'un printemps européen.

Le LOSC a du caractère

Si les hommes de Christophe Galtier n'ont pas livré une prestation aussi solide que lors du match aller à San Siro, largement remporté (3-0), ils ont néanmoins préservé leur invincibilité face à l'AC Milan. "Quand on est mené et qu’on arrive à revenir au score face au Milan, c’est déjà bien. Les joueurs ont eu ce mérite-là, s'est satisfait l'entraîneur du LOSC. On prend un bon coup de bâton sur la tête en début de seconde période et on peut craindre le pire. Mais peut-être qu’on a mis plus de détermination, plus de jeu vers l’avant, et on a su égaliser." Si le coach des Dogues reconnait "quelques regrets sur des situations où on doit être plus juste", il s'est satisfait du résultat : "Dans la double confrontation, on prend quatre points contre Milan, il faut l’apprécier à sa juste valeur. On est là, on ne perd pas, on prend des points."

Le printemps européen lillois se rapproche

"On a appris à être solide et à avoir un bloc équipe compact", s'est satisfait le capitaine du LOSC, José Fonte, auteur d'un superbe retour défensif en première période. Même quand il ne joue pas bien, le Lille OSC est capable de ne pas perdre et c'est bien là l'essentiel. Avec huit points, les Nordistes restent en tête de leur groupe H, mais la victoire du Sparta Prague face au Celtic Glasgow (4-1), maintient le suspense. C'est d'ailleurs les Tchèques qu'accueillera le LOSC jeudi prochain (18h55) pour valider définitivement leur qualification en seizièmes de finale de la Ligue Europa. Dimanche (21h), les joueurs de Christophe Galtier se déplaceront à Geoffroy-Guichard en Ligue 1, pour y affronter une ASSE en pleine crise.

Les notes des joueurs du LOSC selon L'Equipe : Maignan (5/10) - Reinildo (4), Botman (6), Fonte (5), Pied (3) - Bamba (5), Xeka (4), André (6), Araujo (7) - David (6), Yazici (4).













Par Matthieu