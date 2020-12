RC Lens Mercato : Un joueur du Stade de Reims dans le viseur

Publié le 02 décembre 2020 à 17:20

Après un mercato d’été canon, l’équipe du RC Lens ne semble pas encore au grand complet. Le club promu en Ligue 1 aurait l’intention de se renforcer cet hiver. Un jeune joueur du Stade de Reims serait sa cible.

Le RC Lens aux trousses d'Ilan Kebbal ?

Promu en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière tronquée, le RC Lens fait un bon début d’exercice dans l’élite. Et ce n’est pas par pur hasard. Les dirigeants du Racing Club ont dégagé les moyens lors du mercato d’été pour recruter de nouveaux joueurs aguerris au haut niveau. Ainsi, les Lensois sont dans la première moitié du classement (9e) avec 18 points (5 victoires, 3 nuls et 3 défaites) et un match en moins. Des joueurs qui n’ont pas pu s’imposer dans le groupe ou ceux sur qui Franck Haise ne compte pas vont devoir trouver un point rechute cet hiver. Et en cas de départ, le RC Lens va se renforcer évidemment.

Une piste est d’ailleurs déjà explorée. D’après les indiscrétions de Téléfoot, les recruteurs des Sang et Or ont Ilan Kebbal (22 ans) dans le viseur. Il s’agit d’un milieu offensif du Stade de Reims formé à Bordeaux et prêté à l’USL Dunkerque. Le Franco-Algérien a pris part à 10 matchs avec l’actuel 11e de Ligue 2, pour un but et 2 passes décisives. Il faut indiquer que Cyrille Bayala (ailier droit) par exemple n’a pas joué un seul match depuis son retour de prêt de l’AC Ajaccio et Gaëtan Robail (milieu offensif) a été prêté à l'EA Guingamp. Ils ne rentrent clairement pas les plans de l’entraîneur du RC Lens et sont poussés dehors.

Le recrutement canon du Racing Club

Le RC Lens a recruté 10 joueurs l’été dernier. Le président du club, Joseph Oughourlian avait sorti le chéquier pour mettre son équipe au niveau de celle de la Ligue 1. Ainsi, Seko Fofana a été transféré de l’Udinese pour 8,5 M€, Ignatius Ganago acheté à l’OGC Nice à 6 M€, Facundo Medina débarqué du CA Talleres pour 3,5 M€ et l’option d’achat (1 M€) de Corentin Jean a été levée. Il y a également Loïc Bade et Jonathan Clauss qui sont arrivés librement. Quant à Gaël Kakuta, il est prêté par Amiens SC avec une option d’achat automatique en cas de maintien en Ligue 1. Arnaud Kalimuendo est arrivé du PSG en prêt, avec une option d’achat. Wuilker Farinez et Issiaga Sylla sont aussi arrivés en renfort sous la forme d’un prêt.













Par ALEXIS