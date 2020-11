OL 3-0 Stade de Reims : Dembélé sourit, Lyon aussi (résumé & notes)

Publié le 29 novembre 2020 à 16:01

En tout début d'après-midi, l'OL a facilement dominé le Stade de Reims, 3-0. Ce succès permet aux Lyonnais de s'inviter provisoirement à la 2e place du classement.

OL - Stade de Reims : Karl Toko Ekambi dans les bons coups

De retour dans le XI de départ, Karl Toko Ekambi a largement donné raison à son coach de l'aligner d'entrée. Si sa première frappe du match a été repoussée par le poteau après un relais avec Memphis Depay, la seconde a fait mouche. D'un centre impeccable, le Néerlandais, côté gauche, a trouvé le pied droit du Camerounais, buteur sur une reprise de l'intérieur du pied en première intention. (1-0, 22').

Le vrai tournant du match a lieu dix minutes plus tard. Depay récupère le ballon et accélère vers le but de Rajkovic. Mais sa course est stoppée illicitement par Moreto Cassama, expulsé pour son accrochage sur le capitaine lyonnais.

À 11 contre 10, l'OL négocie tranquillement le match, offrant par moment de belles séquences de jeu. Pour la deuxième fois du match, les Rhodaniens tirent sur le poteau, par l'intermédiaire de Tino Kadewere avant la mi-temps, mais n'attendent pas bien longtemps avant de se mettre à l'abri. Servi par Toko Ekambi dans l'axe, Bruno Guimarães prend sa chance aux 25 mètres. Munetsi a le malheur de dévier le ballon et de surprendre totalement Predrag Rajkovic (2-0, 49').

Toujours sans but au compteur cette saison avant le coup d'envoi, Moussa Dembélé entre en piste à l'heure de jeu et ne tarde pas à se signaler. Encore une fois, Karl Toko Ekambi est à la baguette et sert Dembélé dans la surface. D'un ballon piqué sur le gardien rémois, il porte le score à 3-0 et inscrit enfin sa première réalisation de la saison (3-0, 66').

Grâce à cette victoire qui aurait même pu être plus large si Kadewere et Depay n'avaient pas tergiversé devant Rajkovic, ou si ce dernier ne s'était pas opposé aux frappes enroulées de Cherki, l'OL grimpe à la 2e place du classement, à 2 points du PSG.

Les notes du match OL - Stade de Reims

Olympique Lyonnais (5,6) : Lopes (6) - Dubois (6), Marcelo (5), Denayer (5), Cornet (5) - Bruno Guimarães (6), Thiago Mendes (5), Paquetá (5) - Kadewere (5), Memphis (6), Toko Ekambi (8).

Stade de Reims (4,4) : Rajkovic (4) - Foket (5), Faes (4), Abdelhamid (4), Konan (5) - Cafaro (4), Munetsi (5), Cassama (3), Doumbia (4) - Dia (5), Touré (5).













Par Clément