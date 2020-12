OM : Ligue Europa, Mourinho attend Villas-Boas de pied ferme

Publié le 02 décembre 2020 à 20:31

L’ OM pourrait être reversé en Ligue Europa à l’issue de la phase de poules de la Ligue des champions. José Mourinho, dont le club est en passe de se qualifier pour les 16es de finale de la compétition, ne devrait pas recevoir André Villas-Boas avec des fleurs.

Ligue Europa : José Mourinho opposé à l’arrivée de l’ OM

Tottenham est présent en Ligue Europa cette saison et est bien parti pour se qualifier en 16es de final. À ce stade de la compétition, les clubs qualifiés seront rejoints par 8 clubs retirés de la Ligue des champions. José Mourinho n’a jamais apprécié que des clubs de Ligue des champions soient reversés en Ligue Europa. Avant le choc entre Linz ASK et les Spurs, le technicien portugais a déclaré en conférence de presse : « D'autres clubs vont être reversés en Europa League, chose avec laquelle je n'ai jamais été d'accord, mais c'est comme ça. Ces huit clubs qui n'ont pas eu de réussite en Champions vont, au lieu de rentrer à la maison, changer la dynamique de la compétition. » Autrement dit, l'ex-entraîneur du Real Madrid pourrait se servir de la C 3 pour assouvir une vieille rancœur envers son ancien adjoint André Villas-Boas (2004 à 2009), l'actuel coach de l' OM.

Le Special One remonté contre André Villas-Boas

José Mourinho et André Villas-Boas ont servi ensemble sous les couleurs du FC Porto, Chelsea et de l’Inter Milan. Mais les deux hommes se sont quittés en queue de poisson après que l’entraîneur de l’ OM ait voulu être coach principal d’une écurie. Apprenant le désir d’André Villas-Boas, José Mourinho lui a répondu : « Tu veux te rapprocher du terrain ? Va tondre la pelouse ! » Mais le coach de l’ OM a démontré qu’il en savait infiniment plus long sur ce qui pouvait être mis en scène sur pelouse que le tondeur lui-même.

En effet, très peu de temps après (saison 2010-2011), l'homme de 43 ans a réalisé un parcours époustouflant avec le FC Porto, avec un triplé Championnat-Coupe-Ligue Europa. De quoi rendre inexpiable la rancune de son ancien mentor José Mourinho. Ce dernier ne devrait donc pas le recevoir le sourire aux lèvres en Ligue Europa, sachant que son éventuel succès avec l'OM sonnerait comme une réponse à sa vieille provocation.













Par JOËL