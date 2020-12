Stade rennais : Stéphan déçu après sa nouvelle désillusion

Publié le 03 décembre 2020 à 01:00

Mercredi, le Stade rennais s’est de nouveau incliné en Ligue des champions contre le FK Krasnodar (0-1). Avec cette nouvelle défaite, le SRFC est éliminé de toutes les compétitions européennes cette saison. Une grosse déception pour Julien Stéphan.

Le Stade rennais chute encore contre le FK Krasnodar

Nouvelle déconvenue pour le Stade rennais en Ligue des champions. Mercredi, Rennes (privé de Serhou Guirassy) a chuté sur le plus petit des scores sur le terrain du FK Krasnodar. Une nouvelle défaite qui condamne le SRFC à la dernière place de son groupe. Le club breton ne sera donc pas reversé en Ligue Europa, l’objectif du club suite à son élimination en C1. Les Rouge et Noir ne comptent qu’un seul point après 5 journées de Ligue des champions. Ils vont tenter de signer leur première victoire dans l’épreuve lors de la prochaine journée. Les hommes de Julien Stéphan seront opposés au FC Séville au Roazhon Park.

La frustration de Julien Stéphan après Krasnodar

Suite à ce nouveau revers, Julien Stéphan a exprimé sa déception. Le coach du Stade rennais nourrit de nombreux regrets pour cette première campagne de Rennes en Ligue des champions. « On a en beaucoup, bien sûr : les occasions de ce soir, le match de Chelsea perdu à la 92e minute, celui de l’aller perdu dans des conditions particulières, le match aller contre Krasnodar avec beaucoup d’occasions sans marquer. Il y aura beaucoup de frustration de cette aventure européenne », a déploré l’entraîneur rennais au micro L’Équipe après la rencontre. Le technicien breton espère tirer des leçons après cette campagne. « Il y a toujours beaucoup d’enseignements à tirer, on va en tirer en interne […] C’est pour nous une première expérience dans cette compétition. C’est une phase d’apprentissage, on sait que ça ne fait pas plaisir d’entendre ça, mais c’est la réalité. Une grande partie de l’effectif découvre le très haut niveau », a expliqué le coach du SRFC.













Par Ange A.