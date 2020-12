OM : Des changements majeurs annoncés face au Nîmes Olympique

Publié le 03 décembre 2020 à 12:20

L'OM se déplacera vendredi soir sur la pelouse du Nîmes Olympique pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. André Villas-Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille, n’exclurait pas d’aligner une composition surprise.

Des titulaires laissés de repos contre le Nîmes Olympique ?

Après sa brillante victoire contre le FC Nantes en Ligue 1 le week-end dernier, l'OM a enchaîné contre l’Olympiakos (2-1) en Ligue des champions mardi dernier. André Villas-Boas avait aligné les mêmes joueurs pour ces deux matchs. Pour permettre à ses joueurs de souffler, plusieurs d’entre eux ne devraient pas être titularisés face au Nîmes Olympique. Selon les informations de La Provence, le technicien portugais pourrait se passer des services du latéral droit Hiroki Sakai, qui ne cache pas des signes de fatigue. L’international japonais sera remplacé par son compatriote Yuto Nagatomo. Le milieu de terrain pourrait aussi être remanié. Pape Gueye prendrait la pace de Boubacar Kamara. Valentin Rongier ne devrait pas être aligné. En attaque, Luis Henrique sera titularisé. Quant à Dimitri Payet, jugé incapable d’enchaîner, il serait préservé en vue du choc contre Manchester City. En revanche, Dario Benedetto et Florian Thauvin seront alignés.

Quel OM depuis le début de la saison ?

L'OM se porte bien en Ligue 1. Malgré deux matchs en retard contre le RC Lens et l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille titille le podium. En cas de victoire lors de ces deux matchs en retard, les Marseillais seront premiers du championnat. En revanche, le bilan n’est pas flatteur en Ligue des champions. À l’issue des cinq premières journées, l'OM enregistre quatre défaites et une victoire et est dernier de la poule C en C1. Mais les Phocéens peuvent toujours se qualifier pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, en faisant un résultat contre Manchester City mercredi prochain…













Par JOËL