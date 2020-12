PSG : Les notes, Neymar en leader, Mbappé encore décevant

Publié le 03 décembre 2020 à 11:20

Le PSG s'est fait peur mais est finalement sorti grand vainqueur de son duel face à Manchester United (3-1), grâce à un Neymar impérial et un Marquinhos taille patron. Le Paris SG prend la tête de son groupe alors qu'il craignait une élimination, mais son autre star, Kylian Mbappé, a une nouvelle fois été décevante et cela commence à être inquiétant.

Le PSG joue avec le feu et en sort vainqueur

Le PSG pouvait perdre gros sur la pelouse de Manchester United mercredi, pour la cinquième journée de Ligue des champions. Mais les Parisiens ont trouvé l'état d'esprit qu'il fallait pour s'adjuger la victoire et se placer en situation très favorable pour la qualification et la première place du groupe, qu'ils disputeront contre Istanbul Basaksehir. "Comme une bouffée d’oxygène. Le PSG a basculé du bon côté en s’imposant au terme d’un match renversant, écrit Le Parisien. Une semaine après la prestation proche du néant lors du succès face à Leipzig (1-0), le PSG s’est relevé. Pas forcément dans le jeu et sur la durée, mais en sortant un état d’esprit valeureux et des valeurs qui le fuyaient depuis quelque temps. C’est énorme et à quelques jours du verdict contre Istanbul, c’est comme si la belle vie était de retour."

Thomas Tuchel peut se réjouir de ce succès. Le technicien allemand a su changer de système au bon moment et faire des changements risqués mais payants, notamment pour sécuriser un côté gauche qui prenait l'eau. "La situation était extraordinaire, car on a fait une réunion dimanche pour se dire qu'on allait recommencer une saison ici, a expliqué l'entraîneur du PSG. Montrer une autre mentalité." Mais l'Allemand reste prudent : "Presque qualifiés, c’est que nous ne sommes pas qualifié. Presque qualifié, ce n’est pas qualifié. Je ne vais pas laisser un seul gars croire qu’on a tout fait."

Neymar fait la différence

À l'issue de cette rencontre, le PSG peut remercier Neymar, auteur d'une superbe performance ponctuée de deux buts. Surtout, le Brésilien a montré un état d'esprit de leader malgré la fatigue, portant les siens jusqu'au bout. "Une entame plein de jus, où le Brésilien était sobre et efficace, saluée par l'ouverture du score, puis il a perdu en explosivité et trop porté le ballon. Le changement de système et/ou le but du 2-1 lui a donné un second souffle et il a fini très fort avec cette action du troisième but où il est à l'origine et à la conclusion", analyse L'Equipe. En revanche, Kylian Mbappé a de nouveau été décevant. Le Français n'a pas marqué malgré une énorme opportunité et seule sa passe pour Rafinha sur le troisième but sauve son match. Mbappé utilise mal la profondeur et sa vitesse, demande des ballons dans les pieds à contre-temps et veut se muer en meneur de jeu, sans pour autant parvenir à conclure ses actions quand il parvient à s'en créer. Voilà huit matches que le n°7 n'a plus marqué en Ligue des champions et son jeu est préoccupant.

Les notes des joueurs du PSG

Les notes des joueurs du PSG selon L'Equipe : Navas (6/10) - Diallo (6), Kimpembe (7), Marquinhos (8), Florenzi (6) - Verratti (6), Danilo (7), Paredes (4) - Neymar (8), Kean (3), Mbappé (4).

Les notes des joueurs du PSG selon Le Parisien : Navas (5/10) - Diallo (6), Kimpembe (6), Marquinhos (7), Florenzi (6) - Verratti (6), Danilo (5), Paredes (4) - Neymar (7), Kean (5), Mbappé (5).













Par Matthieu