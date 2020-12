OM : Gros malaise, 8 millions d'euros gâchés par Marseille

Publié le 03 décembre 2020 à 18:50

L'Olympique de Marseille a remporté son premier match de Ligue des champions depuis 2012 et veut enchaîner en Ligue 1, mais son attaque peine. André Villas-Boas a fait le point en conférence de presse sur le secteur offensif de l'OM et a fait une révélation sur un de ses éléments recruté au prix fort au mercato estival.

L'attaque de l'OM est en berne

L'OM a sorti la tête de l'eau grâce à sa victoire (2-1) face à l'Olympiakos en Ligue des champions. Très bien placée en Ligue 1 malgré des critiques fortes dans le jeu, l'équipe d'André Villas-Boas veut poursuivre sa bonne série sur la pelouse du Nîmes Olympique, vendredi (21h), pour le compte de la 13e journée de championnat. Mais l'attaque de l'OM inquiète. Les deux buts marqués contre les Grecs l'ont été sur penalty par Dimitri Payet. Dario Benedetto a, quant à lui, enfin trouvé la faille contre le FC Nantes (3-1), mais sur un coup de pied de réparation également. Il a été peu en vue en C1, sorti très tôt par André Villas-Boas. "On l'a enlevé de l'équipe pour lui enlever de la pression et le remettre petit à petit pour qu'il revienne bien. Il retrouve sa forme. Il ne faut pas faire des inventions. Sa sortie est liée au fait qu'il soit revenu à la compétition après son passage sur le banc. Il a des chances de débuter" à Nîmes, a rassuré le coach marseillais.

Une erreur à 8 millions d'euros ?

Valère Germain a lui aussi la confiance d'André Villas-Boas. "C'est un joueur qui donne tout, qui aime l'OM, a admiré l'entraîneur portugais. C'est un buteur comme Benedetto. Je commence à lui donner plus de confiance. Il cherche aussi ce but. Aujourd'hui, avec Benedetto, ils sont plus en concurrence qu'au début de la saison." Mais celui qui n'obtient pas grâce aux yeux de Villas-Boas, c'est bien Luis Henrique. "On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position", a révélé le technicien de l'OM. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça." Des mots forts, qui révèle une sérieuse erreur de recrutement pour le jeune attaquant de 18 ans payé 8 millions d'euros à Botafogo. "Luis Henrique va beaucoup nous aider dans le futur, il faut prendre le temps avec lui", a voulu tempéré AVB. Mais le mal est sans doute fait avec Luis Henrique et il faudra trouver une solution au mercato hivernal.













Par Matthieu