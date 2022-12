France-Maroc : Walid Regragui évoque la plainte contre l'arbitrage

Publié par Enzo Vidy le 16 décembre 2022 à 17:20

En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur du Maroc est revenu sur la plainte déposée par la Fédération marocaine contre l'arbitrage.

Jeudi après-midi, la Fédération marocaine de football a déposé une plainte contre l'arbitrage de la demi-finale face à l'Equipe de France. LA FRMF estime que deux penaltys aurait dû être accordé aux joueurs de Walid Regragui au cours de la première période. La réclamation a été adressée à la FIFA qui devrait rapidement donner une réponse à la Fédération marocaine de football.

Vivement critiqué sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre gagnée 2-0 par les Bleus, l'arbitre central, Cesar Ramos, s'était exprimé sur son compte Instagram. "Mes amis, le peuple marocain. Veuillez patienter. Si vous n'êtes pas satisfait du match, vous pouvez déposer une objection collective via le site de la FIFA et le match peut être rejoué." La réclamation de la FRMF n'a que très peu de chance d'aboutir, d'autant plus que le Maroc rejoue déjà demain, à l'occasion de la petite finale face à la Croatie.

France-Maroc : Walid Regragui s'exprime sur la réclamation

Présent devant la presse à la veille du match face à la Croatie, Walid Regragui est revenu sur la plainte déposée par la FRMF. "Ce n'est que de l'extrapolation. Il y avait penalty, il faut le signaler. La France, alors qu'elle était qualifiée, s'est plainte pour ne pas perdre le match contre la Tunisie. C'est de bonne guerre. On a une Fédération qui travaille aussi. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ça ne change rien à la suite de la compétition." Si le sélectionneur marocain affirme qu'il y avait bien penalty, il a quand même tenu à calmer les choses, en insistant sur le fait que la qualification des Bleus était méritée. Reste à savoir si les Marocains arriveront à accrocher la troisième place de la compétition demain, contre les Croates.