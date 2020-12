OL : Pourquoi Lyon est le mieux placé pour titiller le PSG

Publié le 03 décembre 2020 à 22:00

L’ OL a-t-il les hommes pour concurrencer le PSG cette saison dans la course pour le titre de champion de France ? Oui, selon un observateur avisé de la Ligue 1 sur OLTV. Explications...

L'OL peut bien rivaliser avec le PSG selon Bouhafsi

L’OL est privé de Coupe d’Europe cette saison. L'exercice 2019-2020 avait été arrêté à 28e journée à cause de la pandémie de coronavirus, ce qui avait compromis les résultats sportifs du club rhodanien. L’objectif de l’Olympique Lyonnais cette saison est de retrouver la Ligue des champions. Pour cela, il doit terminer sur le podium. Selon Mohamed Bouhafsi, journaliste à RMC Sport, l’équipe de Rudi Garcia a les moyens de disputer le titre de champion avec le PSG. Dans ses arguments, il assure que l’OL a non seulement les joueurs pour le faire, mais aussi parce qu'il est favorisé par le calendrier. Ne jouant que la Ligue 1, les Lyonnais récupèrent mieux comparés à leurs adversaires du Paris Saint-Germain, qui eux jouent sur tous les tableaux. « Après la défaite face au Bayern Munich [en demi-finale-finale de la Ligue des champions 2019-2020, NDLR], Marcelo m’a dit qu’ils devaient aller titiller le PSG. Houssem Aouar a les mêmes ambitions », a rappelé le journaliste sur la télé de l'OL.

Mohamed Bouhafsi a aussi déclaré : « Avec un seul match par semaine, l’OL doit prétendre aux plus hautes ambitions […] Pour mettre en danger le Paris SG, Lyon est le mieux placé ». Parlant de joueurs de haut niveau dans l’effectif de Rudi Garcia, Mohamed Bouhafsi estime que « Lyon est la 2e équipe française derrière le PSG ». « On parle beaucoup du LOSC, mais la qualité intrinsèque du 11 titulaire lyonnais est incroyable », a-t-il souligné. Cependant, le confrère indique que « la seule chose qui peut stopper l’Olympique Lyonnais, c’est la régularité face à de plus petites équipes » de Ligue 1. Notons que les Gones sont 2es avec 23 points et les Parisiens leaders avec 25 points, après 12 journées de championnat.

Le riche effectif de l'Olympqiue Lyonnais

L’OL a effectivement un groupe très riche et diversifié au niveau des profils. Il y a les internationaux et joueurs expérimentés : Anthony Lopes, Jason Denayer, Marcelo, Léo Dubois, Maxwel Cornet, Thiago Mendes, Bruno Guimares, Karl Toko Ekambi, Moussa Dembélé, Houssem Aoaur, Memphis Depay, Lucas Paqueta, Mattia De Sciglio…, mais aussi de jeunes joueurs talentueux. Ce sont : Maxence Caqueret, Melvin Bard, Sinaly Diomandé, Jean Lucas, Rayan Cherki ou encore le décisif Tino Kadewere.













