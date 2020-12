OL Mercato : Memphis Depay, gros danger à l’horizon signalé

Publié le 02 décembre 2020 à 15:20

Depuis l’été dernier, Memphis Depay anime le mercato de l'OL. À quelques semaines de l’ouverture du marché de l’hiver, le FC Barcelone ne le lâche plus. Ce qui n’est pas fait pour arranger la situation de l’Olympique Lyonnais, dont objectif est la qualification pour la Ligue des champions 2021-2022.

Sans Memphis Depay, l'OL court un gros danger !

L’OL pourrait perdre Memphis Depay, priorité du FC Barcelone cet hiver. Le club rhodanien et l’attaquant n’ont toujours pas trouvé d’accord pour la prolongation de leur contrat qui expire en juin 2021. Et un gros danger se profile à l’horizon pour l’Olympique Lyonnais si le dossier du Néerlandais est mal géré, selon Pierre Ménès. « Lyon n’a pas de Coupe d’Europe cette année et avec l’effectif de Rudi Garcia, le podium, ça me paraît la moindre des choses », a-t-il indiqué dans un premier temps. Cependant, si l’attaquant néerlandais est transféré en janvier, l'OL pourrait se retrouver en difficulté en Ligue 1 d’après le consultant de Canal+. « Je pense que Lyon dépendra beaucoup de Memphis Depay. S’il part, il sera impossible de le remplacer par un joueur de niveau équivalent. Mais s’il reste, ça changera beaucoup la donne pour les Lyonnais », a expliqué Pierre Ménès.

L'assurance d'Aulas pour le capitaine de l'OL

Notons que Jean-Michel Aulas a assuré récemment que le capitaine des Gones ne bougera pas cet hiver. « Je pense que Memphis Depay peut apporter une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l'OL. Depuis le début, je vous ai dit, il ne partira pas, car une année où on a été injustement privé de coupe d’Europe, il faut absolument réussir la saison. Donc il va rester », a juré le patron de l'Olympique Lyonnais en novembre dernier. Pour rappel, le tarif de l'ancien joueur de Manchester United est estimé à 45 M€.













Par ALEXIS