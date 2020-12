OM : Titre, Europe, podium, Villas-Boas fixe ses objectifs

Publié le 04 décembre 2020 à 06:30

André Villas-Boas s’est exprimé sur la saison de l’Olympique de Marseille. L’occasion pour le coach de l’OM de dévoiler ses défis pour ce nouvel exercice entaché par les performances en Ligue des champions.

Marseille champion, Villas-Boas n’en veut pas

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille en 2019, André Villas-Boas a permis à l’OM de finir vice-champion de France. Le technicien portugais a notamment permis au club phocéen de signer son retour en Ligue des champions. Déjà éliminé en C1 cette saison, Marseille peut toujours décrocher une qualification pour la Ligue Europa. En championnat, les Marseillais pointent à la 6e place du classement. Ils comptent également deux matchs de retard en Ligue 1. S’ils venaient à les remporter, ils prendraient la tête du championnat. Mais pas de quoi emballer le coach de l’OM. Le technicien ne compte pas jouer le titre cette saison. « Le titre ? Pas encore, on ne se met pas de pression. On n’a pas cette responsabilité », a-t-il indiqué avant le déplacement sur la pelouse du Nîmes Olympique.

Quels défis pour l’OM cette saison ?

S’il ne rêve pas du titre, André Villas-Boas conserve tout de même des objectifs élevés pour sa deuxième année. « Ce que je veux dans un premier temps, c’est être régulier, et puis obtenir une nouvelle fois la qualification pour la Ligue des champions », a expliqué le Portugais. Pour y parvenir, il estime que ses joueurs doivent enchaîner les bons résultats. « On a deux matchs en retard, on doit continuer à gagner. On est à côté des équipes du top, il faut continuer à être réguliers », a souligné l’entraîneur marseillais. Lequel espère donc poursuivre la belle série de victoires en cours. L’OM reste sur quatre succès de rang en Ligue 1. Fort de sa victoire contre l’Olympiakos en Ligue des champions, le club phocéen peut espérer étendre cette série de succès contre Nîmes (16e).













Par Ange A.