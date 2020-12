OL Ligue 1 : Droits Télé, la solution de Jean-Michel Aulas

Publié le 04 décembre 2020 à 14:45

Jean-Michel Aulas a réagi à la crise entre les clubs de football professionnel et le diffuseur principal de la Ligue 1 et la Ligue 2, Mediapro. Il a fait des propositions pour une solution durable.

Jean-Michel Aulas, « la solution passe plus par la recherche des leviers de croissance... »

Jean-Michel Aulas ne veut pas rester les bras croisés, alors que Mediapro n’a toujours pas versé les droits TV aux clubs professionnels dans les délais prévus, en raison de la crise de covid-19. À quelques heures de l’échéance du 5 décembre, le président de l’OL a fait des propositions, pour tenter de trouver une solution durable pour le Football français, concernant les droits de diffusion. « La solution passe plus par la recherche des leviers de croissance que par la réduction des coûts », a-t-il indiqué pour commencer, dans Échos.

Vu la crise sportive et financière créée par la pandémie de coronavirus, vu ses lourdes conséquences sur le football dans le monde entier, le dirigeant rhodanien pense « qu’il faut aussi tirer parti de cette crise pour repenser l’organisation du foot français ». Et sa proposition s’oriente vers « trois divisions professionnelles avec 16 à 18 clubs et une répartition des droits plus conforme à la réalité économique, avec des recettes liées aux audiences de chacun ». Car selon Jean-Michel Aulas, « la logique serait que ceux qui contribuent le plus à créer de la valeur touchent davantage [sur les droits de diffusion, ndlr] ». « Si on ne récompense pas plus ceux qui investissent le plus, on risque de nourrir l’aspiration de certains à aller vers une ligue fermée », a prévenu le grand patron de l’OL.

Le président de l'OL veut des play-offs

La dernière proposition de Jean-Michel Aulas concerne le format de la fin de saison. « Pour générer plus d’intérêt, on pourrait imaginer de nouvelles fins de saison avec des formats en play-off, qui ont fait leur preuve à l’étranger », a-t-il indiqué.













Par ALEXIS