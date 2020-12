LOSC 2-1 AS Monaco : Lille ne lâchera pas Paris (résumé & notes)

Publié le 06 décembre 2020 à 16:44

En tout début d'après-midi, le LOSC a battu l'AS Monaco dans un choc au sommet de la 13e journée de Ligue 1. Les Lillois restent ainsi au contact du PSG en tête du classement.

Du rythme, puis des occasions, et des buts

Alors que Lille avait besoin d'une victoire pour revenir à 2 points du PSG, Monaco devait également l'emporter pour s'installer sur le podium. Et malgré un rythme relativement intense en première période, les deux formations, stériles, n'arrivaient guère à se procurer d'occasions dangereuses. On notera tout de même cette envolée de Vito Mannone face à Jonathan Bamba (42').

Tout s'est décidé en seconde période lorsque le LOSC a décidé d'accélerer. Plein axe, Jonathan Ikoné, après avoir attiré la défense monégasque, sert astucieusement Jonathan David sur sa droite, auteur de l'ouverture du score au moyen d'un ballon piqué sur Vito Mannone (1-0, 53'). En contre Lille fait très mal. Le LOSC se dégage sur coup-franc, Bamba lance Yilmaz en profondeur sur la droite. Le Turc remise dans l'axe pour Yusuf Yazici qui, à peine trois minutes après son entrée en jeu, creuse l'écart à bout portant (2-0, 65').

En fin de match, les Nordistes lèvent le pied, le club de la Principauté en profite pour s'offrir une dernière lueur d'espoir, un temps additionnel de folie. Alors que les Dogues manquent la balle du break par Weah puis Yilamz, Monaco réplique. Suite à une superbe ouverture de Cesc Fabregas par-dessus la défense, Pietro Pellegri s'emmène le ballon de la poitrine et croise un tir du pied gauche, le ballon finit sa course dans le petit filet (2-1, 90').

Le deuxième but en rouge et blanc de Pietro Pellegri n'a pas suffi. L'ASM recule à la 5e place tandis que le LOSC, victorieux pour la septième fois en championnat cette saison, sécurise sa 2e place et réduit l'écart avec le PSG à 2 longueurs.

Les notes de LOSC - AS Monaco

Lille OSC (5,4) : Maignan (5) - Djalo (5), Fonte (5), Botman (6), Reinildo (6) - Ikoné (6), André (5), Soumaré (5), Bamba (4) - David (6), Yilmaz (6).

AS Monaco(4,7): Mannone (5) - Aguilar (5), Disasi (4), Badiashile (5), Henrique (5) - Diop (5), Fofana (6), Tchouaméni (4), Martins (5) - Ben Yedder (4), Volland (4).













Par Clément