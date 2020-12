PSG Mercato : Le clan Mbappé lâche un indice sur son avenir

Publié le 07 décembre 2020 à 11:30

Kylian Mbappé a marqué son centième but sous les couleurs du PSG, samedi face au Montpellier HSC (3-1) et entre encore un peu plus dans l'histoire du club. Mais le jeune attaquant parisien semble avoir des envies d'ailleurs et son entourage a lâché de précieuses informations quant à son avenir chez les champions de France.

PSG : les négociations avec Mbappé avancent... lentement

Trois ans et demi après son arrivée au PSG, Kylian Mbappé est entré dans le cercle très fermé des joueurs à plus de cent buts sous les couleurs parisiennes. Intervenue lors de la victoire à Montpellier (3-1), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, cette centième réalisation marque un tournant dans la carrière du Français à Paris. En pleine renégociation de son contrat, qui prend fin en juin 2021, Kylian Mbappé s'est réjoui de ce nouveau palier. "Marquer 200 buts avec le PSG ? Qui sait, a-t-il répondu au micro de Canal+. 100 buts, je n’y aurais jamais pensé, alors 200… Il faut juste penser au match d’après. Ça faisait trois ans et demi et j’ai vécu beaucoup de choses ici. C’est super d’avoir le soutien des gens."

Mais plus que des buts pour le moment, c'est surtout une signature dont a besoin Leonardo. Le directeur sportif du PSG a révélé que les négociations avançaient avec Kylian Mbappé, mais qu'elles prennent du temps. "On parle. On a envie de parler. Je pense que lui aussi, il a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours", a expliqué le Brésilien. Prolonger Mbappé est un impératif pour le Paris SG, que cela soit dans l'optique de conserver ou de vendre le joueur lors des prochains mercato. Blindé le contrat du Français pourrait décourager de futurs acquéreurs ou augmenter son prix de vente.

Le clan Mbappé s'exprime sur le futur du joueur

En marge de la victoire à Montpellier et avant une dernière rencontre de phase de poule décisive face à Istanbul Basaksehir, mardi (21h), Wilfried Mbappé, le père du joueur, a donné quelques d'indice sur le futur de son fils à Téléfoot. Il explique que l'international vit très bien la situation. "Pourquoi voulez-vous que ça nous perturbe ? Pourquoi voulez-vous que ça le perturbe tout ce qu’il se dit ? Ça ne peut pas le perturber, car il joue dans une grande équipe et est entouré de grands joueurs. Ça permet de se rapprocher de ses rêves et de ses ambitions." Des ambitions qui pourraient être loin du PSG, alors que le Real Madrid et Liverpoolsemblent toujours très attachés à attirer Kylian Mbappé.













Par Matthieu