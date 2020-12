ASSE : De bonnes nouvelles avant d'affronter Angers SCO

Publié le 07 décembre 2020 à 15:00

L'ASSE est sur la bonne pente en Ligue 1, mais reste en quête d'une victoire avec avoir concédé deux nuls, contre le LOSC (1-1) et à Dijon FCO (0-0). Les Verts vont accueillir Angers SCO, vendredi soir (21h) à Geoffroy-Guichard, et le coach angevin Stéphane Moulin sera privé d'au moins deux joueurs importants.

L'ASSE relève petit à petit la tête

Il est temps de transformer un renouveau en victoire du côté de l'AS Saint-Etienne. Voilà deux matches que les Verts ont réussi à enrayer leur spirale négative, qui les a vus concéder sept défaites consécutives. L'ASSE n'a plus perdu depuis deux matches, en accrochant le nul contre le LOSC (1-1) et sur la pelouse de Dijon (0-0), dimanche. Mais les joueurs de Claude Puel n'ont toujours pas renoué avec la victoire et la venue d'Angers SCO, vendredi (21h) pour la 14e journée de Ligue 1, est une nouvelle occasion de relancer la machine. L'AS Saint-Etienne devra retrouver une efficacité offensive qui la fuit depuis plusieurs semaines et qui devrait pousser les dirigeants à faire venir un renfort en attaque au mercato hivernal. En attendant, Claude Puel doit trouver les mots pour redonner confiance à ses joueurs.

Angers SCO très diminué à Geoffroy-Guichard

L'ASSE voit peut-être la chance tourner dans son camp ces derniers jours. En effet, Angers SCO devrait arriver diminué vendredi à Saint-Etienne. Mais attention, les Angevins sont 7es de Ligue 1 et restent sur deux victoires consécutives. Ils vont néanmoins perdre de leur potentiel offensif - cinq buts à Nîmes, trois buts à Lens - contre les Verts. Et c'est une bonne nouvelle, tant les joueurs de Stéphane Moulin sont à l'aise à l'extérieur cette saison : victoires à Dijon, Nantes, Rennes, Nîmes et Lens. Vendredi, c'est Sofiane Boufal qui sera absent. Blessé ce dimanche lors du succès du SCO contre le FC Lorient (2-0), Boufal a déjà acté son forfait. "On n'a pas encore de diagnostic, mais ça ressemble à une grosse blessure au niveau de l'ischio : claquage ou déchirure, a regretté Stéphane Moulin en conférence de presse. C'est la mauvaise nouvelle de la soirée."

L'autre bonne nouvelle pour l'ASSE, c'est la possible absence d'Ibrahim Amadou. "Il a ressenti une petite gêne à l'ischio. Ça paraît moins grave, s'est voulu rassurant Stéphane Moulin. Mais c'est logique. Ce sont deux joueurs qui reviennent de loin. Ils sont arrivés très tard. On a essayé de les utiliser au mieux, mais ils paient aujourd'hui leur manque de préparation, de matches, de rythme. On perd deux joueurs importants." De son côté, l'AS Saint-Etienne peut espérer voir enfin revenir le défenseur Panagiotis Retsos, absent depuis sa blessure à Metz le 25 octobre.













Par Matthieu