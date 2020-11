PSG Mercato : Mauro Icardi éjecté pour un balèze ??

Publié le 30 novembre 2020 à 09:51

Accroché par les Girondins de Bordeaux (2-2) à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, le PSG joue un match déterminant pour son avenir en Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United mercredi (21h). Mais les dirigeants préparent déjà la saison prochaine et travaillent à un gros coup avec la Juventus.

Le PSG et la Juventus vont faire affaire

Le PSGn'a pas rassuré en Ligue 1 contre les Girondins de Bordeaux (2-2) à quelques jours d'un déplacement crucial à Old Trafford. Le spectre d'une élimination dès la phase de poules de Ligue des champions plane sur Paris, alors qu'ils retrouveront le Manchester United d'Edinson Cavani, double buteur le week-end dernier, mercredi (21h). Mais quel que soit le résultat, les dirigeants parisiens préparent déjà la saison prochaine, après avoir accepté que l'exercice 2020-2021 serait une année de transition. Le PSG veut faire place à la jeunesse, autant en défense qu'en attaque, et la Juventus se verrait bien récupérer quelques joueurs. Cristiano Ronaldo espère la venue de Keylor Navas et pourrait aussi pousser pour celle d'Angel Di Maria. Le Portugais souhaiterait s'entourer d'anciens coéquipiers du Real Madrid pour enfin ramener la Ligue des champions à Turin.

Un échange XXL impliquant Mauro Icardi

Le Juventus Turin se penche aussi sur le cas Mauro Icardi. Le nom de l'attaquant argentin a déjà été lié à celui de la Vieille Dame, et les dirigeants turinois n'auraient pas abandonné la piste. En manque de temps de jeu puis blessé avec le PSG, le buteur n'est pas forcément très apprécié par Thomas Tuchel, pas convaincu par son profil. Selon calciomercato, la Juventus pourrait de nouveau essayer de trouver une entente d'ici le mercato estival et pourrait impliquer un joueur plus qu'intéressant pour le PSG dans la transaction. En effet, Paulo Dybala est suivi de longue date par Leonardo qui verrait bien l'Argentin associé à Neymar. Dybala étudie actuellement toutes les possibilités alors que son contrat prend fin en juin 2022 et que les discussions en vue d'une prolongation traînent. Faire venir à Paris le joueur de 27 ans serait une excellente affaire pour le PSG, qui n'aurait pas à énormément rallonger en liquidités pour convaincre la Juventus.













Par Matthieu