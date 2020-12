ASSE : Saint-Étienne Ville de foot, Perrin et Sablé jubilent

Publié le 08 décembre 2020 à 19:30

L’ ASSE a relayé avec un écho retentissant l’étude de France Football qui a consacré Saint-Étienne comme la Ville du football par excellence en France. Deux icônes du club ligérien, Loïc Perrin et Julien Sablé ont réagi à la bonne nouvelle.

L' ASSE apprécie la première place de Saint-Étienne en France

Sur un échantillon de 42 villes de France, c’est bien Saint-Étienne, la ville qui abrite le club phare l’ ASSE, qui est la plus attachée au football dans l’hexagone. C’est la conclusion d’une enquête de l’Hebdomadaire France Football. Une nouvelle qui réjouit le l’AS Saint-Étienne. « Sainté capitale du Foot » a écrit le club ligérien sur son site internet. « Sept collines, 79 kilomètres carrés, 422 mètres d’altitude. Et un club professionnel de football, déclenchant les passions, certes, mais aussi et surtout la fierté de ses habitants. Saint-Étienne, ville amoureuse de ceux qui la représentent sur le rectangle vert, a été élue comme ville la plus foot de France par l’hebdomadaire France Football, en kiosques cette semaine. Une évidence pour ceux qui connaissent la cité ligérienne, dont le passé ouvrier a trouvé son prolongement dans le sport roi », a relayé l’ASSE, dans un communiqué officiel.

Réactions de Loïc Perrin et Julien Sablé

Anciens et emblématiques capitaines des Verts, Loïc Perrin et Julien Sablé ont exprimé leur grande joie pour cette consécration. « Quand on est Stéphanois, on naît supporter de Saint-Étienne et on devient fan de foot, pas l’inverse », a réagi le défenseur retraité de 35 ans. « Ce club a le pouvoir magique de rendre les gens heureux, de représenter des valeurs », a déclaré Sablé, actuel adjoint de Claude Puel. Quant au président du Directoire de l’ ASSE, il a justifié le fait que Saint-Étienne est logiquement la Ville où les populations respirent et vivent football. « Quand le Stéphanois se lève, il pense foot. Quand il déjeune, il pense foot. Et le soir, il pense encore foot », avait commenté Roland Romeyer. Pour rappel, Saint-Étienne devance Lyon, Lens, Marseille et Lille dans le top 5 du classement des Villes les plus foot.













Par ALEXIS