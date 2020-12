ASSE : France, Saint-Étienne en tête des villes les plus foot

Publié le 07 décembre 2020 à 18:00

L’ASSE est à l’honneur, parce que Saint-Étienne arrive en tête du classement des villes où l’on vit et respire le plus foot en France.

L'ASSE à l'honneur !

Saint-Étienne est la première ville en France où le football « est le plus présent et le mieux ancré » selon une étude de France Football. Un classement qui met évidemment l’ASSE, club phare du Forez, à l’honneur. Dernièrement, Leonardo a déclaré : « Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille », mais le sondage de l’Hebdomadaire vient contredire le dirigeant du Paris Saint-Germain. La source précise que son étude a répondu à la question quelles sont les vraies villes françaises de foot, « et non pas forcément celles où l'on gagne des titres ». « Celles où le foot se vit le plus à fond, le plus intensément », a précise-t-elle.

Le média a travaillé sur un échantillon de 42 villes, celles représentées en Ligue 1, Ligue 2 et D1 féminine. Elles (ces villes) ont ensuite été soumises à 9 items, à savoir : le palmarès national, les affluences par rapport à la population locale, le nombre de clubs de foot recensés dans la ville, la communauté de suiveurs sur les réseaux sociaux, la capacité du stade principal, le nombre de saisons L1-D1, le record d'affluence du plus grand stade de la ville, les performances européennes et l'indice France Football de ferveur. « À ce petit jeu, car c'en est un, c'est Saint-Étienne qui a décroché la palme de la ville française la plus foot. Une distinction honorifique qui couronne une cité intimement liée au ballon depuis au moins une cinquantaine d'années », a souligné FF.

À Saint-Étienne, « on pense foot à tout moment » selon Romeyer

Les résultats de l’étude de Franco Football sont confirmés par Roland Romeyer, président du Directoire de l’ASSE. « Quand le Stéphanois se lève, il pense foot. Quand il déjeune, il pense foot. Et le soir, il pense encore foot…», a rappelé le dirigeant stéphanois. Après Saint-Étienne suivent Lyon, Lens, Marseille et Lille dans le top 5 du classement.













Par ALEXIS