LOSC : Ligue 1, le gros défi qui attend le Paris SG

Publié le 08 décembre 2020 à 23:59

Jonathan Bamba et le LOSC sont 2es de Ligue 1, juste derrière le PSG, leader avec 2 points d’avance. Le championnat est certes encore long, mais l’ailier de Lille OSC rêve d’un possible coup contre le Paris Saint-Germain d’ici la fin du championnat.

LOSC : Jonathan Bamba prêt pour titiller le PSG

Le LOSC est dans les roues du PSG après 13 journées de Ligue 1. Ayant lâché deux points contre le RC Lens (1-1), Jonathan Bamba et ses coéquipiers se sont bien repris en s’imposant (2-1) face à l’AS Monaco, un concurrent direct dans la course pour l’Europe. Les hommes de Christophe Galtier ont ainsi conforté leur deuxième place sur le podium tout en maintenant la pression sur le PSG qui n’a que 2 petits points d’avance. Réagissant au début de saison canon de Lille OSC, l’ancien joueur de l’ASSE a apprécié ses performances individuelles. « Je juge mon début de saison satisfaisant », a-t-il confié sur TF1. « Je sais que j’ai encore une grosse marge de progression. Je suis un garçon ambitieux et je sais que c’est bénéfique pour moi de jouer comme cela. À moi de continuer sur cette lancée », a ajouté Jonathan Bamba, avant d’annoncer la couleur sur les ambitions du LOSC.

« On a un groupe assez ambitieux et avec de la qualité. Il est bâti pour jouer les premiers rôles en championnat, mais aussi au niveau européen », a-t-il déclaré. Jouer les premiers rôles ? Détrôner le PSG, actuel leader de la Ligue 1 et champion de France trois fois de suite (2018, 2019 et 2020) ? C’est en tout cas le rêve de Jonathan Bamba. « On est outsider, mais à nous de continuer nos bonnes performances pour aller titiller Paris Saint-Germain. On fera les comptes à la fin », a-t-il défié. Au niveau européen, le LOSC (11 points) est premier de son groupe (H) en Ligue Europa devant l’AC Milan (10 points) et est qualifié pour les 16es de finale. Cela, avant le dernier match de la phase de poule prévu jeudi (21h) contre le Celtic FC.

Jonathan Bamba décisif à Lille OSC

Jonathan Bamba a joué les 13 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 12 fois cette saison. Décisif, il a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives. En C3, il a joué 5 matchs pour un but inscrit. Arrivé librement à Lille OSC, en juillet 2018, en provenance de l'AS Saint-Étienne son club formateur, le natif d'Alfortville totalise 96 matchs sous le maillot des Dogues, pour 20 buts et 18 passes décisives. L'ailier gauche de 24 ans est sous contrat chez les Dogues jusqu'en juin 2023 et sa cote est estimée à 20 M€ sur le marché.













