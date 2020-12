FC Nantes : L'heure de la retraite pour Christian Gourcuff ?

Publié le 09 décembre 2020 à 08:15

Christian Gourcuff n’est plus le coach du FC Nantes depuis son limogeage mardi. À 65 ans, le technicien breton ne devrait plus reprendre du service suite à son départ du FCN.

Christian Gourcuff proche de la retraite

Christian Gourcuff n’aura passé qu’un an et demi sur le banc du FC Nantes. Limogé suite aux mauvais résultats des Canaris, le technicien breton n’est pas allé au bout de son bail. Lequel expirait en juin prochain. Comme l’indique 20 Minutes, l’ancien entraîneur nantais ne souhaite pas encore s’exprimer sur son limogeage. Désormais libre, il n’est pas certain de revoir le technicien de 65 ans officier sur un banc de touche. Depuis de longs mois, l’ancien coach du FCN clame en effet que le club des bords de l’Erdre sera son dernier club en tant qu’entraîneur. « Le FC Nantes sera mon dernier club. Depuis que je suis là, je suis très heureux des relations avec la direction, mon staff, les joueurs et les supporters de façon générale […] Mes dernières années d’entraîneur, je ne veux pas m’emmerder », avait-il déclaré sur France 3 Loire.

Quel futur pour Gourcuff ?

Christian Gourcuff compte (définitivement) s’éloigner des terrains. Dans un autre entretien au Télégramme, le technicien breton évoquait un retour en Bretagne. Ceci pour « profiter des choses simples de la vie qui sont les plus remarquables ». « C’est une balade avec mes chiens dans la nature, un tour de vélo, profiter de la mer en Bretagne où je serai entre le Morbihan et le Finistère », avait-il annoncé dans les colonnes du journal régional.













Par Ange A.