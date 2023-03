Publié par Dylan le 12 mars 2023 à 11:09

Ancien entraîneur du Stade Rennais, Christian Gourcuff n'a pas laissé un très bon souvenir au club. Il s'est entretenu à ce sujet avec L'Équipe.

Cinquième de Ligue 1, le Stade Rennais n'est pourtant pas au mieux. Après un match nul décevant face à l'AJ Auxerre (0-0) samedi, le club breton peut voir le RC Lens (4ème), l'AS Monaco (3ème) et l'Olympique de Marseille (2ème) s'envoler au classement. Un constat inquiétant alors qu'il ne reste désormais plus que 11 journées à disputer. Ambitieux, les hommes de Bruno Genesio pourraient revoir leurs rêves à la baisse dans les prochaines semaines.

L'entraîneur du SRFC était très en colère après le dernier match. Il estime que ses joueurs n'ont pas fait ce qu'il fallait pour décrocher la victoire face aux Icaunais. L'absence de Martin Terrier, toujours meilleur buteur du club cette saison, ne doit pas être prise comme excuse d'après ses dires en conférence de presse d'après-match. Les Rouge & Noir pourraient également voir des pouruivants revenir sur eux, à l'image de l'OGC Nice (7ème) qui ne compte que 5 points de retard. Le tout avec un match en moins, à disputer contre le FC Nantes.

Christian Gourcuff : « Le Stade Rennais, mon seul regret »

Les difficultés de Bruno Genesio avec le Stade Rennais ne sont peut-être pas comparables avec celles vécues par Christian Gourcuff. Entraîneur du club breton de 2001 à 2002 puis de 2016 à 2017, il est revenu sur sa deuxième aventure électrique dans un entretien pour L'Équipe. Après quatre rencontres dirigées, le SRFC se retrouve 19ème et relégable. Une situation qui fragilise sa position au sein du club, tout comme celle de son président et ami René Ruello. « Les seuls regrets, c’est Rennes, car ça se passe mal les deux fois. On vient me chercher pour des projets à long terme, les choses me paraissaient claires et cela a été terrible » a-t-il d'abord confié.

Après la démission de Ruello en novembre 2017, il quitte le Stade Rennais à la demande du nouveau président Olivier Létang. Le père de Yoann Gourcuff a raconté son départ tumultueux : « À la fin de mon second passage à Rennes, j’ai eu, pendant huit jours, deux gardes du corps, qui me suivaient, toute la journée. J’avais eu des menaces physiques, plus ou moins anonymes, de la part de certains supporters. La nuit, il y avait quelqu’un qui venait avec son Malinois, il faisait des rondes et dormait dans son Kangoo. Je me levais à 7 heures et on prenait le petit-déjeuner ensemble » a-t-il poursuivi. Christian Gourcuff a pris sa retraite d'entraîneur depuis son départ du FC Nantes en 2020.