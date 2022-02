FC Nantes Mercato : Kombouaré scelle le sort d'un indésirable

Publié par ALEXIS le 18 février 2022 à 21:05

Antoine Kombouaré a fait le point sur la situation de Jean-Kévin Augustin au FC Nantes, avant le match contre le PSG, son club formateur, samedi (21h).

FC Nantes : Kombouaré ne compte pas sur Jean-Kévin Augustin

Après de brèves apparitions en Ligue 1, lors des quatre derniers matchs du FC Nantes, Jean-Kévin Augustin sera-t-il titulaire pour la première fois cette saison, à l’occasion de la venue du Paris Saint-Germain au stade de la Beaujoire ? C’est non ! « Son temps de jeu ? Je ne donne rien, il va chercher ses minutes, son temps de jeu. Mais il n’est pas encore en mesure de débuter un match », a répondu Antoine Kombouaré en conférence de presse d’avant-match.

En effet, Antoine Kombouaré tente de relancer l’attaquant formé à Paris, mais en vain ! Il n’arrive pas à convaincre l’entraîneur du FCN. « Ce qu’il montre est intéressant, mais des hauts et des bas. Il lui faudra du temps et on l’encourage », a-t-il noté. Le temps ? Jean-Kévin Augustin ne l’a pourtant plus, car son contrat au FC Nantes expire l’issue de la saison, soit dans 3 mois.

L'attaquant formé au PSG vers la porte de sortie du FCN

La deuxième question sur l’avant-centre de 24 ans concernant son avenir dans la Cité des Ducs. Et sans aucun doute, il est vers la porte de sortie. Pour plusieurs raisons. Il a vu passer deux entraîneurs : Christian Gourcuff et Raymond Domenech, avant l’arrivée d’Antoine Kombouaré en février 2021, mais il n’a pas n’ont plus convaincu ces derniers. La preuve, Jean-Kévin Augustin avait disputé 3 bouts de matchs en championnat avec Gourcuff, soit 33 minutes de jeu cumulées. Lors de sa prise de fonction, Kombouaré avait exclu le N°20 des Jaune et Vert du groupe professionnel, après la revue de l’effectif des Canaris. Il avait ainsi rejoint la réserve toute l'année 2021.

La méforme physique du natif de Paris à son arrivée au FC Nantes avait été justifiée par des séquelles à long terme engendrées par la Covid-19. La direction nantaise avait alors fait savoir, via un communiqué médical, que Jean-Kévin Augustin « va poursuivre un protocole médical strict, adapté à son état de santé, nécessaire au recouvrement de la totalité de ses moyens et de sa forme physique ». Vu tout ce qui précède, il est évident que l'ancien Parisien ne sera retenu à Nantes à la fin de son bail.







