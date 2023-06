Pierre Aristouy vient de prolonger son contrat avec le FC Nantes pour les deux prochaines saisons. Les dossiers mercato du FCN vont enfin véritablement revenir sur la table avec en trame de fond l’objectif du club pour la saison prochaine.

Pierre Aristouy est-il l'homme de la situation ?

Dans la réalité d’une fin de saison très compliquée, la direction du FC Nantes n’a eu d’autres choix que de débarquer Antoine Kombouaré. Sous les commandes de Pierre Aristouy, son successeur, les Canaris se sont sauvés de justesse de la relégation en Ligue 2 qui leur pendait au nez. En récompense de ce grand service rendu aux Canaris, Pierre Aristouy vient de bénéficier d’une signature de contrat pour les deux prochaines saisons.

Mais la direction nantaise a-t-elle vraiment pesé le pour et le contre de cette décision d’offrir à Pierre Aristouy un contrat beaucoup plus solide que celui de son arrivée ? Le technicien de 43 ans n’a dirigé que 4 matchs lors desquels il n’a engrangé qu’une seule victoire certes salvatrice. Anciennement en fonction à la tête des jeunes U19 du FC Nantes, il n’a pas véritablement fait les preuves du raisonnement qui en fait une solution pour l’avenir à la tête de l’équipe première.

Même si au FCN, la direction rêve de trouver en lui son Franck Haise du RC Lens, les premiers signes font redouter un échec de cette solution. Le coach de 52 ans n’avait pas non plus de grandes références lorsqu’il a été bombardé à la tête des Sang et Or et pourtant il a fait le job depuis sa prise de fonction à ce jour, totalisant 65 victoires, 32 matches nuls contre 28 défaites.

Avec Frank Haise, le RC Lens a sorti les crocs la saison passée en doublant sur le fil une équipe de l’OM perdue dans ses hésitations. Ce bel exemple de la confiance faite à un entraîneur méconnu pour l’étincelance de ses états de services motive sans doute le choix de la direction du FC Nantes de poursuivre avec Pierre Aristouy.

Maintenant qu’il est là et qu’il devra assumer les résultats à venir du club la saison prochaine, et peut-être ceux de la saison d’après, Pierre Aristouy doit faire des emplettes à son image lors de ce mercato estival. Le technicien montois doit imposer ses choix de joueurs aux Kita, qui n’offriraient pas toujours de grandes marges de manœuvre à leurs techniciens sur les transferts de joueurs.

Au contraire de Vahid Halilhodzic, Christian Gourcuff ou encore d’Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy devra exiger et obtenir un budget mercato conséquent pour acheter des joueurs dont il a besoin pour se donner une chance de lancer de la meilleure façon sa carrière au haut niveau. Autrement, il pourrait très vite dire à Dieu à son poste dès les premières défaites de son équipe. L'ambiance électrique entre les Kita en sa présence plante un décor pas très optimiste.

C'est l'insider Emmanuel Merceron, qui a tweeté : "La réunion d'après-saison à Paris, a "viré au drame" entre Waldemar et Franck Kita, devant Pierre Aristouy". Sans trop savoir les raisons de cette chaude ambiance, on peut déjà dire que l’adaptation du coach à l'ambiance qui entoure la gestion de l'équipe première sera son premier challenge à relever.