PSG - Basaksehir : Racisme, réaction des autorités roumaines

Publié le 09 décembre 2020 à 11:05

Les autorités roumaines ont réagi aux incidents survenus lors du match PSG - Istanbul Basaksehir, mardi soir, au Parc des Princes. Elles condamnent fermement des propos « racistes » de la part de leur compatriote Sebastian Coltescu, 4e arbitre de la rencontre interrompue après 13 minutes.

PSG : Le ministre des Sports et la FRF condamnent Coltescu

Le match PSG - Istanbul Basaksehir n’est pas allé à son terme. Il a été arrêté brutalement après moins d’un quart d’heure. Des propos à caractère raciste tenus par Sebastian Coltescu à l’encontre de Pierre Achille Webo ont mis le feu aux poudres. Les joueurs du club turc et leur adversaire du Paris Saint-Germain ont décidé de quitter la pelouse pour protester contre l’officiel qui a communiqué, via son oreillette, avec l’arbitre principal Ovidiu Hategan, en ces termes, selon l’extrait sonore sur RMC : « (c'est) le Noir ici. Va voir et identifie-le. Ce gars, le Noir (negru en roumain, ndlr) ».

Le ministre des Sports de la Roumanie a immédiatement réagi au gros incident créé par son compatriote. « Je condamne fermement tout propos qui peut être interprété comme raciste, xénophobe ou discriminatoire », a déclaré Ionut Stroe sur la chaîne DigiTv. « Je présente mes excuses au nom du sport roumain pour cet incident malheureux, qui ne nous représente pas », a-t-il poursuivi. La Fédération roumaine de football (FRF) a également exprimé son regret dans un communiqué. Elle indique clairement qu’elle tient à se « distancier fermement de toute action ou déclaration à connotation raciste ou xénophobe ». La FRF a annoncé ensuite qu’elle « attend le rapport de l'UEFA pour savoir exactement ce qu'il s'est passé et agir en conséquence ».

Basaksehir : qui est Pierre Achille Webo ?

Pierre Achille Webo (38 ans) est un ancien footballeur international camerounais (58 sélections). Il était attaquant. Il a démarré sa carrière à Montevideo en Uruguay au Club Nacional Football. Arrivé en Espagne en 2003, il a porté les couleurs d'Osasuna, de Leganés et du Real Majorque. Le natif de Bafoussam (Cameroun) s'est exilé en Turquie en 2011. Il a évolué à Istanbul Basaksehir (2011 et 2013), au Fenerbahçe (2013-2015), à Ankaraspor (2015-2017) et au Gaziantep FK (2017-2018). Ayant raccroché les crampons en Uruguay en 2018, il est revenu en Turquie où il a été nommé entraîneur adjoint de Basaksehi en novembre 2019. Suite à l’incident du Parc des Princes, Pierre Achille Webo a écopé d’un carton rouge pour protestation, mais le match n’a plus repris, car les deux équipes ont récusé Sebastian Coltescu. Le PSG et Basaksehir se retrouveront donc ce mercredi (18h55), avec de nouveaux arbitres.













Par ALEXIS