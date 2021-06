ASSE Mercato : Khazri coupe court à la rumeur sur son avenir

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 12:30

Annoncé sur le départ de l’ ASSE, Wahbi Khazri était le grand absent à la reprise de l'entraînement lundi, au Centre Sportif Robert-Herbin. Questionné sur son avenir, il a préféré justifier son absence à l’entraînement.

ASSE : Khazri « la reprise sera pour le 14 juillet »

Wahbi Khazri n’était pas à la reprise des entraînements de l’ ASSE, lundi, à l’Etrat. Et pour cause, il avait une autorisation de la direction pour reprendre plus tard. Consultant pour La Chaîne L’Équipe, lors du match France - Suisse (3-3, 4 t.a.b à 5), l’attaquant de l’AS Saint-Étienne a été interrogé sur son avenir chez les Verts. En réponse, il a bien caché son jeu. « La reprise sera pour le 14 juillet », a-t-il lâché. En effet, Wahbi Khazri bénéficie de deux semaines supplémentaires de repos, car il a participé à un tournoi en Afrique avec la sélection de Tunisie ce mois de juin. Il retrouvera donc ses coéquipiers stéphanois à la date indiquée. L’international tunisien (59 sélections) est en effet annoncé sur les tablettes d’Istanbul Basaksehir. Et son absence à la reprise, lundi, a vite fait d'alimenter la rumeur sur son éventuel transfert en Turquie.

L'attaquant tunisien toujours sur le marché

Wahbi Khazri est sur le marché des transferts depuis l’été dernier. Claude Puel veut économiser son gros salaire estimé à 2,5 M€. Il ne lui reste plus qu’une seule année de contrat, soit jusqu'à fin juin 2022. D’après l’estimation de Transfermarkt, la valeur marchande du joueur de 30 ans est de 4,5 M€. La saison dernière, le natif d’Ajaccio avait été le meilleur buteur de l’ ASSE avec 7 buts marqués en Ligue 1 en 22 matchs disputés. Pour rappel, l’ ASSE avait sorti un montant de 7 M€ pour le transférer de Sunderland en juillet 2018.





